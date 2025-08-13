Tensión entre Perú y Colombia: Pobladores de Santa Rosa izan bandera peruana en la Isla Chinería

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante la tensión que existe entre Perú y Colombia por las controversiales declaraciones de Gustavo Petro, pobladores del distrito de Santa Rosa, en Loreto, se congregaron con la finalidad de realizar una actividad cívica e izar la bandera peruana en la la Isla Chinería.

Realizaron reconocimiento de la soberanía peruana

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho se realizó en horas de la mañana del presente miércoles 13 de agosto, exactamente en el final de la isla Santa Rosa, territorio peruano.

En tal sentido, se conoció que un grupo de personas se reunieron en el centro poblado y llegaron en deslizadores hacia la isla Santa Rosa, en donde realizaron una acción cívica y se reconocimiento de la soberanía peruana.

Los pobladores portaban gran cantidad de banderas y vestían los colores de nuestra patria. Además, estos fueron custodiados y resguardados por miembros de la Fuerza Naval quienes permanecieron en el lugar durante todo momento.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En el distrito de Santa Rosa, decenas de personas se congregaron para realizar una actividad cívica e izar la bandera peruana en la la Isla Chinería.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/JzaHDS9JEj — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2025

Pobladores resaltan su amor por el Perú

Nuestro medio llegó hasta el lugar de los hechos y pudo mantener diálogo con los pobladores quienes lucieron orgullosos la bandera peruana. Según indicó una compatriota, que se desempeña en Santa Rosa como médico serumista, con dicho acto buscan que se haga respetar el territorio peruano ante los últimos actos realizados por autoridades colombianas.

"Soy del norte, pero muy orgullosa de ser peruana porque al final a todos los peruanos nos une el mismo sentimiento de representar a nuestro país y de hacernos respetar", indicó.

Asimismo, resaltó la buena relación que existe entre los pobladores de la triple frontera, por lo que no comprenden la necesidad de algunos políticos de intentar crear un "conflicto"; ello en referencia a la colocación de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa. Según precisó, esto es un acto "de faltar el respeto".

Además, una pobladora natural de Caballococha que labora en Santa Rosa hizo un llamado de paz. Indicó que mantienen una necesidad de vivir con las fronteras unidas, como siempre lo han hecho, por lo que no se ven identificados con el hecho de crear conflicto. "Nos identificamos más en la paz, en la soberanía, en vivir unidos como los tres países", añadió.

De esta manera, en el distrito de Santa Rosa, decenas de personas se congregaron para realizar una actividad cívica e izar la bandera peruana en la la Isla Chinería; ello en el marco de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó un supuesto copamiento de territorio peruano.