Cae presunto asaltante de escolares y universitarios en Tacna: Robaba celulares y mochilas usando amenazas

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El personal de Inteligencia de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía en Tacna detuvo a Jaffet Hernán Ríos Vallejos (24), un joven implicado en múltiples robos a escolares y universitarios, a quienes despojaba de celulares y otras pertenencias bajo amenazas.

Policía frustra robo a escolar

La captura se produjo en flagrancia, en la intersección de la avenida Los Molles con la calle Abraham Valdelomar, en el distrito Gregorio Albarracín, cuando asaltaba a un menor de 14 años de la I.E.P. Científica Schools.

Según información policial, Ríos Vallejos utilizaba una modalidad violenta: amenazaba con arma blanca o cogoteaba a sus víctimas, generalmente en paraderos, para que entreguen sus mochilas, celulares y laptops. El intervenido fue derivado al área de Robos de la Depincri, donde permanece bajo custodia.

"No solo atacaban a menores, también robaban a universitarios de las dos entidades locales tal como la nacional y privada", señaló el general Arturo Valverde Inga, jefe de la Región Policial de Tacna.

Antecedentes de delitos graves

Cabe recordar que, padres de familia ya habían denunciado a Jaffet Hernán Ríos Vallejos por asaltar a cinco escolares que salían del complejo deportivo 'Videnita' tras practicar deporte, el pasado 22 de junio. Asimismo, en noviembre de 2022, fue detenido tras una persecución policial a balazos por robar a pasajeros de un minibús de la ruta '14'.

Se presume que, el sujeto en mención actuaba junto a otro implicado, quien ya ha sido identificado por la Policía Nacional del Perú. Ambos habrían operado también en la zona de La Natividad, donde las víctimas aseguran que el detenido se hacía pasar por sicario para intimidarlas.

"Estábamos buen tiempo haciendo trabajo de inteligencia y vigilancia. Además del detenido, Ríos Vallejos, tenemos identificado a un segundo sujeto y esperamos su pronta captura", agregó el jefe de la Región Policial.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando este tipo de delitos y reforzar la prevención. El caso sigue en investigación, pero con esta captura se espera frenar una cadena de asaltos que ponían en riesgo a escolares, universitarios en zonas vulnerables de la ciudad.