Dos conductores intentan huir tras protagonizar accidentes de tránsito en Tacna

La mañana de hoy, un motociclista resultó herido, luego de ser atropellado por un vehículo de la empresa de radiotaxi El Galeano, en la avenida Jorge Basadre, cerca del óvalo Cusco. Según testigos, el taxi habría invadido el carril por donde circulaba el motociclista, provocando que este perdiera el control y terminara el vehículo menor sobre la berma central.

El herido fue identificado como Nilson Velásquez, quien presentaba múltiples escoriaciones y hematomas en diferentes partes del cuerpo. De inmediato, fue trasladado al puesto de salud más cercano para recibir atención médica.

Taxista habría intentado escapar

El conductor del taxi, identificado como Fabriciano Peña Peña, habría intentado escapar del lugar aprovechando el desarrollo de las diligencias policiales. Testigos indicaron que subió a otro taxi con la aparente intención de huir.

Sin embargo, agentes de la Policía Nacional lograron interceptarlo y detenerlo a pocos metros del lugar del accidente, para de esta manera, empezar a realizar sus acciones según ley.

Otro chofer quiso huir tras chocar contra mototaxi

En otro hecho ocurrido la tarde de ayer, un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente en el distrito de Gregorio Albarracín tras chocar contra una mototaxi.

El sujeto también intentó darse a la fuga. El hecho se registró en la intersección de la avenida La Cultura con la calle Cristóbal Colón, donde el vehículo, con el parachoques y los faros desprendidos, realizaba maniobras peligrosas, según consta el acta de intervención.

En ese sentido, personal de serenazgo del distrito detectó el automóvil y activó el "Plan Cerco" para impedir su escape. El conductor, identificado como Julio César Espinoza Passacas, fue rápidamente reducido pese a su resistencia. Posteriormente, fue trasladado junto a su unidad, de placa T4G-169, a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

Ambos casos están siendo investigados por las autoridades, quienes exhortaron a los conductores a respetar las normas de tránsito y recordaron que intentar huir de un accidente agrava su situación legal en un proceso judicial.