Iquitos inaugurará el primer cementerio para mascotas del Perú: "No vamos a cobrar precios excesivos"

El próximo 15 de septiembre, Iquitos inaugurará el primer cementerio formal para mascotas del Perú, un espacio creado para que las familias puedan dar un adiós digno y respetuoso a sus animales. Una iniciativa que combina servicios funerarios especializados, precios accesibles y una proyección que busca acompañar a la comunidad en un momento sensible.

Cementerio para mascotas en Iquitos

En el kilómetro 8,5 de la carretera Iquitos-Nauta, junto al conocido Jardines del Edén, se levantará el primer camposanto oficial para mascotas del país.

El proyecto, impulsado por el gerente de Jardines del Edén, Javier Nalvarte Gamero, nace —según explicó— "debido a la necesidad de que las personas tengan un lugar donde puedan seguir acompañando a su mascota después de la muerte".

La primera etapa tendrá capacidad para 500 entierros, pero la proyección es mucho mayor. "El cementerio está preparado para seis etapas. Esta es la primera, donde tiene una capacidad para 500 mascotas, y a medida que se vaya llenando, iremos ejecutando las siguientes etapas de ampliación", señaló Nalvarte.

El terreno es amplio, con espacio para futuras expansiones, y está diseñado para ofrecer tranquilidad y fácil acceso a los visitantes.

Tarifas accesibles para todos

La propuesta no solo contempla el cementerio, sino también una funeraria exclusiva para mascotas. "Vamos a tener una funeraria de mascotas y un cementerio", detalló Nalvarte.

"Tendrá su carroza con todos los implementos para enterrar a la mascota dignamente. Es decir, lo vamos a recoger de su casa. Si la familia desea velarlo, lo podemos velar en la residencia o en el cementerio", agregó.

Entre las opciones que estarán disponibles figuran ataúdes personalizados, traslados en carroza, entierros en tierra y, en etapas posteriores, nichos para sepulturas. Los precios oscilarán entre 300 y 1.000 soles, dependiendo de la ubicación y el tipo de servicio.

"No vamos a cobrar precios excesivos. Queremos que esté al alcance de la comunidad. Sabemos que Iquitos no es como Lima, que tiene una capacidad económica mucho mayor, así que nuestros precios van a estar al alcance", afirmó.

La solicitud del servicio podrá hacerse tanto para necesidades inmediatas como en modalidad de previsión, lo que permitirá a las familias reservar o pagar por adelantado.

En países como México y Colombia ya existen funerarias y cementerios para mascotas, e incluso servicios especiales para ayudar a sobrellevar el duelo. La apertura en Iquitos busca replicar esa visión y ofrecer un espacio con todos los permisos legales, que podría inspirar proyectos similares en otras ciudades del Perú.

Con su apertura este 15 de septiembre, Iquitos marcará un hito al inaugurar el primer cementerio para mascotas del Perú, ofreciendo a las familias un espacio formal y seguro para despedir con respeto a sus animalitos.