Asesinan a joven censista en el interior de su vivienda en Tarapoto: PNP detuvo a presuntos implicados

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo hecho se ha registrado en medio del Censo Nacional 2025 que se viene realizando en nuestro país. Esta vez un joven censista de 34 años fue hallado sin vida en su domicilio, ubicada en Tarapoto, San Martín.

Asesinan a censista en Tarapoto

Se trata de Larry Joel Contreras Cenepo, quien se desempeñaba como censista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quien fue encontrado con múltiples lesiones y heridas punzo cortantes, según dio a conocer la Policía Nacional del Perú.

Efectivos de la PNP y una unidad de criminalística acudieron de inmediato al inmueble donde se encontraban los restos del joven. Los investigadores confirmaron, luego de una inspección inicial al cadáver, que presentaba diversas lesiones, hematomas y heridas provocadas por un objeto punzo cortante.

El jefe de la División Policial de Tarapoto, Robert Cruzado, confirmó las lesiones y precisó que se deberán realizas los exámenes correspondientes en declaración a Latina Noticias. Por su parte, la Fiscalía y la División de Investigación Criminal de Tarapoto vienen trabajando en la recolección de pruebas y testimonios que buscan esclarecer el móvil exacto del crimen.

"Hasta el momento no descartamos nada. Todavía estamos realizando las diligencias. Lo que ha pasado podría ser un crimen pasional, un crimen, pero también tenemos conocimiento que han estado libando licor, producto de ello, de pronto, han tenido una pelea, una agresión, una discusión. Hay varias hipótesis", señaló la autoridad.

El coronel informó que, durante las primeras horas de investigación, se logró la captura de Junior Tarrillo Fasabi de 23 años y un menor de 17 años, como principales sospechosos del asesinato. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía y se les viene realizando indagaciones mientras se reúnen pruebas.

Instituciones se pronuncian

Ante lo ocurrido la ofician de INEI en Tarapoto expresó, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, su consternación por sucedido. Asimismo, expresaron las condolencias a la familia e informaron que no ofrecerán más detalles del caso hasta que "lo determinen las instancias correspondientes".

📢 El INEI informa lo siguiente: pic.twitter.com/wzMnIiwCmE — INEI Perú (@INEI_oficial) August 13, 2025

Por su parte, el Ministerio del Interior lamentó, a través de un comunicado publicado en X, el fallecimiento del censista y resaltaron el rápido accionar de la PNP que permitió la detención de los dos sospechosos en el lugar de los hechos.

Hasta el momento esa es la información que han brindado las autoridades respecto al fatal hallazgo sin vida de los riesgos de un joven censista en el interior de su vivienda en Tarapoto, San Martín.