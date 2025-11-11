¿Buscas empleo? Sunat abre nueva convocatoria laboral: 12 plazas con sueldos de hasta S/10,500

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) acaba de anunciar la apertura de nuevas plazas laborales con sueldos competitivos de hasta S/10,500. Solo 12 plazas están disponibles, y los postulantes deberán cumplir con los requisitos de la convocatoria laboral.

Oferta de trabajo de la Sunat: Requisitos

Si estás en búsqueda de trabajo, llegó la oportunidad que tanto esperabas. La Sunat informó a través de su portal oficial que está requiriendo profesionales interesados en laborar en dicha institución, encargada de administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le encargue por Ley o Convenio Interinstitucional.

Son 12 plazas laborales que ofrece a egresados, técnicos, bachilleres y titulados con remuneración superior al sueldo mínimo, ya que superan los S/4 mil. La convocatoria estará abierta desde este jueves 13 al lunes 17 de noviembre del 2025, dependiendo de cada puesto bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

Entre algunos de los requisitos que se reflejan en cada una de las plazas que lanza Sunat y que puedes verificar a través de este LINK, son los siguientes:

Conocimiento en Herramienta de Modelamiento.

Conocimiento en Metodología análisis y diseño de sistemas de información (RUP o de lenguaje UML u otras).

análisis y diseño de sistemas de información (RUP o de lenguaje UML u otras). Conocimiento en Metodologías Ágiles para la Gestión de Proyectos y Desarrollo de Software.

Conocimiento en Implementaciones informáticas que gestionen archivos XML.

que gestionen archivos XML. Inglés básico-intermedio.

Manejo de Office nivel intermedio.

Conocimiento en administración de base de datos Informix, Oracle.

Manejo de sistema operativo UNIX o LINUX.

¿Cuáles son los puestos que ofrece Sunat?

Todas las etapas del proceso de selección se ejecutarán de manera virtual y/o presencial de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma de Sunat. Los puestos son:

Analista de Sistemas Analíticos

Carreras requeridas: Ing. de Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación

Ing. de Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales.

2. Especialista en Gestión de Procesos de Sistemas

Carreras requeridas: Ingenierías e Investigación Operativa.

Ingenierías e Investigación Operativa. Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales.

3. Experto de Infraestructura Tecnológica

Carreras requeridas: Ing. de Sistema, Electrónica, Industrial, Informática, Software y Seguridad Informática, y Ciencias de la Computación

Ing. de Sistema, Electrónica, Industrial, Informática, Software y Seguridad Informática, y Ciencias de la Computación Sueldo: S/10,500 mensuales por 40 horas semanales.

4. Analista de Sistemas Analítico Especializado: Dirigido a Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación con sueldo de S/7,500 mensuales.

5. Analista de Sistemas Soluciones Web para Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación con sueldo de S/6 mil.

6. Administrador de Operaciones Cloud con sueldo de S/8,500.

7. Operador de la Infraestructura Tecnológica con sueldo de S/4,200.

8. Arquitecto de Soluciones con sueldo de S/10 mil.

9. Analista de Operación Infraestructura Tecnológica con sueldo de S/5,500.

10. Especialista en Servicio de Redes con sueldo de S/7,500.

11. Analista de Sistemas Especializado Senior cuyo sueldo es de S/10 mil.

12. Técnico Programador Java con sueldo de S/5,500.

¿Cómo postular a Sunat?

Para postular, es necesario cumplir con las fechas establecidas y seguir los pasos indicados por Sunat. Así que si estás interesado en alguna de las plazas de la convocatoria laboral no dudes en mandar tu CV.