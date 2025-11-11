RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Oferta de trabajo

¿Buscas empleo? Sunat abre nueva convocatoria laboral: 12 plazas con sueldos de hasta S/10,500

La Sunat abrió una convocatoria para 12 plazas con sueldos de hasta S/10,500. Los interesados deberán cumplir con requisitos específicos y seguir las bases generales de la oferta de trabajo.

Convocatoria laboral de Sunat.
Convocatoria laboral de Sunat. (Composición Exitosa)

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2025

Síguenos en Google News Google News

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) acaba de anunciar la apertura de nuevas plazas laborales con sueldos competitivos de hasta S/10,500. Solo 12 plazas están disponibles, y los postulantes deberán cumplir con los requisitos de la convocatoria laboral.

Oferta de trabajo de la Sunat: Requisitos

Si estás en búsqueda de trabajo, llegó la oportunidad que tanto esperabas. La Sunat informó a través de su portal oficial que está requiriendo profesionales interesados en laborar en dicha institución, encargada de administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le encargue por Ley o Convenio Interinstitucional.

Son 12 plazas laborales que ofrece a egresados, técnicos, bachilleres y titulados con remuneración superior al sueldo mínimo, ya que superan los S/4 mil. La convocatoria estará abierta desde este jueves 13 al lunes 17 de noviembre del 2025, dependiendo de cada puesto bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

Entre algunos de los requisitos que se reflejan en cada una de las plazas que lanza Sunat y que puedes verificar a través de este LINK, son los siguientes:

  • Conocimiento en Herramienta de Modelamiento.
  • Conocimiento en Metodología análisis y diseño de sistemas de información (RUP o de lenguaje UML u otras).
  • Conocimiento en Metodologías Ágiles para la Gestión de Proyectos y Desarrollo de Software.
  • Conocimiento en Implementaciones informáticas que gestionen archivos XML.
  • Inglés básico-intermedio.
  • Manejo de Office nivel intermedio.
  • Conocimiento en administración de base de datos Informix, Oracle.
  • Manejo de sistema operativo UNIX o LINUX.

¿Cuáles son los puestos que ofrece Sunat?

Todas las etapas del proceso de selección se ejecutarán de manera virtual y/o presencial de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma de Sunat. Los puestos son:

Pronabec lanza convocatoria laboral con SUELDOS de hasta S/10 mil: Conoce AQUÍ las vacantes disponibles
Lee también

Pronabec lanza convocatoria laboral con SUELDOS de hasta S/10 mil: Conoce AQUÍ las vacantes disponibles

  1. Analista de Sistemas Analíticos
  • Carreras requeridas: Ing. de Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales.

2. Especialista en Gestión de Procesos de Sistemas

  • Carreras requeridas: Ingenierías e Investigación Operativa.
  • Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales.

3. Experto de Infraestructura Tecnológica

  • Carreras requeridas: Ing. de Sistema, Electrónica, Industrial, Informática, Software y Seguridad Informática, y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/10,500 mensuales por 40 horas semanales.

4. Analista de Sistemas Analítico Especializado: Dirigido a Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación con sueldo de S/7,500 mensuales.
5. Analista de Sistemas Soluciones Web para Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación con sueldo de S/6 mil.
6. Administrador de Operaciones Cloud con sueldo de S/8,500.

PromPerú abre convocatoria de trabajo y ofrece hasta S/12 mil en sueldos: Conoce AQUÍ cómo postular
Lee también

PromPerú abre convocatoria de trabajo y ofrece hasta S/12 mil en sueldos: Conoce AQUÍ cómo postular

7. Operador de la Infraestructura Tecnológica con sueldo de S/4,200.
8. Arquitecto de Soluciones con sueldo de S/10 mil.
9. Analista de Operación Infraestructura Tecnológica con sueldo de S/5,500.
10. Especialista en Servicio de Redes con sueldo de S/7,500.
11. Analista de Sistemas Especializado Senior cuyo sueldo es de S/10 mil.
12. Técnico Programador Java con sueldo de S/5,500.

¿Cómo postular a Sunat?

Para postular, es necesario cumplir con las fechas establecidas y seguir los pasos indicados por Sunat. Así que si estás interesado en alguna de las plazas de la convocatoria laboral no dudes en mandar tu CV.

Temas relacionados convocatoria laboral empleo Oferta laboral puestos Sunat Trabajo vacantes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA