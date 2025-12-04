Magaly pide que no dejen solo a Pol Deportes y su sueño de convertirse en narrador de fútbol

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La historia de Pol Deportes, el adolescente que viajó desde Andahuaylas y terminó narrando la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro en Ate, sigue dando que hablar. Su pasión, su esfuerzo y su sueño de convertirse en periodista deportivo llegaron hasta Magaly Medina, quien pidió apoyo académico para el joven.

El fenómeno 'Pol Deportes'

Todo empezó cuando las redes sociales se llenaron con el video de un adolescente transmitiendo la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro en Ate.

Se trataba de Pol Deportes, como se hace llamar Cliver Huamán, un joven que viajó desde Andahuaylas hasta Lima solo para vivir de cerca el partido y alimentar su gran sueño: ser narrador deportivo.

La escena se volvió viral no solo por lo pintoresco del lugar, sino por el entusiasmo con el que relataba el encuentro, como si estuviera dentro del mismísimo estadio.

Su ingenio —y ese deseo enorme de acercarse lo más posible al Estadio Monumental— terminaron atrapando la atención de miles de usuarios.

Pero la historia no quedó ahí. El eco de su aventura llegó rápidamente a uno de los programas más vistos del espectáculo: Magaly TV, La Firme.

Historia de 'Pol Deportes' sorprende a Magaly

En su última emisión, Magaly Medina decidió comentar la experiencia del adolescente. La conductora resaltó el enorme sacrificio que hubo detrás de aquel momento que convirtió a Pol Deportes en tendencia.

"Él aspira a ser un comunicador y postular a una universidad limeña para finalmente convertirse en un periodista deportivo, que es lo que quiere ser.

Además, añadió: "Este niño llamó la atención porque, siendo tan chiquito y viniendo de una provincia tan lejana, tuvo que pasar por diferentes situaciones hasta llegar a la capital y se colocó en un cerro".

La 'Urraca' no solo destacó el talento del joven, sino que lo ubicó como un ejemplo de perseverancia en medio de un mundo donde la viralidad suele ser efímera. Para ella, el reto ahora es aprovechar la visibilidad ganada.

Magaly también hizo un pedido público que sorprendió a muchos. Para la conductora, lo ideal sería que alguna institución educativa se acerque al adolescente para ayudarlo a darle forma profesional a su sueño.

"Suerte en su carrera, ahora se va a España. Espero que este momento de visibilidad lo sepa aprovechar y que alguna universidad le dé una beca para empezar su carrera cuando termine la educación secundaria", comentó en vivo.

La historia de Pol Deportes, el joven narrador viral que emocionó al país desde un cerro en Ate, tomó un nuevo impulso con el mensaje de Magaly Medina, quien pidió apoyo académico para que siga construyendo su sueño.