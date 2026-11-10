Copa Libertadores 2027: Conmebol confirma a Alianza Lima y Universitario de Deportes entre sus clasificados

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó a Alianza Lima y a Universitario de Deportes como los primeros representantes peruanos clasificados a la Copa Libertadores 2027. Esto fue anunciado en sus redes sociales, con mensaje para ambos clubes.

Conmebol anuncia la clasificación de Alianza Lima y Universitario

La cuenta oficial de la Copa Libertadores publicó primero el mensaje de bienvenida para el club blanquiazul, al que reconoció como representante peruano de la próximo edición. Alianza Lima obtuvo su clasificación tras su desempeño en la Liga 1 y su ubicación en la tabla acumulada.

"¡Bienvenido @ClubALoficial! Representante peruano para la CONMEBOL Libertadores 2027", sostuvo.

🇵🇪⚪🔵 ¡Bienvenido @ClubALoficial! Representante peruano para la CONMEBOL #Libertadores 2027 #GloriaEterna https://t.co/PinGYqe7oI — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 10, 2026

El anuncio también alcanzó a Universitario de Deportes, que disputará la próxima competición continental por trigésima séptima ocasión. El post de la Conmebol resaltó esa cifra histórica y confirmó que el equipo crema también estará presente en la próxima edición del campeonato sudamericano, que traerá a los clubes de las diez asociaciones afiliadas.

"¡Clasificado a su CONMEBOL Libertadores número 37! Universitario estará presente en la próxima edición, rumbo a la Gloria Eterna", señaló.

Ambos rivales son los primeros clubes peruanos que aseguraron su presencia en la Libertadores. Dicha confirmación se produce continúa la definición de la Liga 1, torneo que establecerá las posiciones finales y la distribución de los demás cupos internacionales asignados al fútbol local.

¿En qué fase jugarán Alianza Lima y Universitario?

'Los Victorianos' ya tienen asegurado su ingreso directo a la fase de grupos. El equipo alcanzó esa condición por ser finalista de la Liga 1 2026 y mantenerse como líder de la tabla acumulada del campeonato, mérito que le garantiza un lugar entre los participantes de la principal etapa.

En el caso del cuadro crema, su participación está confirmada, pero la fase de ingreso dependerá de su ubicación y desempeño en la competencia nacional. Si llega a la final de la Liga 1, pasará automáticamente a la fase de grupos; caso contrario, disputará una ronda preliminar.

Perú dispone de cuatro plazas para la Copa Libertadores: dos corresponden a la fase de grupos y las otras dos se disputarán desde las rondas previas. La asignación completará cuanto termine la Liga 1 de este año y queden establecidas las posiciones de los equipos participantes en la tabla acumulada.

Ante ello, ambos clubes ya tienen su presencia asegurada en la Copa Libertadores 2027, aunque con situaciones distintas respecto a su ingreso. Los blanquiazules jugarán la fase de grupos, mientras los cremas esperan definir su ubicación en el torneo continental según el resultado de la recta final del campeonato peruano.