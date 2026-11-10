Cronograma de PAGOS de SUELDOS al sector público vía Banco de la Nación: ¿quiénes cobran este 19 y 20 de noviembre?

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Verifica quiénes cobran sus sueldos el 19 y 20 de noviembre, según el cronograma oficial de pagos del Banco de la Nación para el sector público, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). ¿Estás en la lista?

Trabajadores del sector público que cobran el 19 de noviembre

En este mes de noviembre, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya vienen cobrando sus respectivas pensiones. Sin embargo, no son los únicos beneficiarios de los desembolsos del Estado. Los usuarios de programas sociales como Pensión 65, Contigo y Juntos también acceden progresivamente a las subvenciones económicas que buscan aliviar sus gastos y contribuir a la economía de los hogares más vulnerables.

En ese marco, también es ideal conocer que los trabajadores del sector público ya podrán cobrar sus sueldos de acuerdo con el cronograma establecido por el MEF, a través de la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, que comprende a ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales e instituciones autónomas. Serán miles quienes podrán recibir sus remuneraciones a través del Banco de la Nación.

El calendario establece fechas escalonadas para evitar contratiempos en el pago. Por ello, ten en cuenta que el jueves 19 de noviembre será el turno de los trabajadores pertenecientes a las siguientes instituciones:

Ministerio del Interior.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Construcción y Saneamiento. Defensoría del Pueblo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Quiénes cobrarán el 20 de octubre vía Banco de la Nación?

Por otro lado, de acuerdo al cronograma oficial publicado por el Banco de la Nación, el grupo de trabajadores de entidades públicas que podrá recibir su remuneración el viernes 20 de noviembre, serán los siguientes:

Ministerio de Salud.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables .

. Ministerio de Cultura.

Ministerio del Ambiente.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De acuerdo a la resolución, también se incluye determinados pagos no remunerativos y periódicos, como los correspondientes a trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales.

Retiro de CTS 2026: fecha límite para disponer del 100 % de tus fondos

Además del pago de remuneraciones para trabajadores del sector público, recuerda que en noviembre también se realizará el desembolso de tu Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que equivale, en promedio, a una remuneración anual y debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador formal.

El plazo máximo de pago vence el lunes 16 de noviembre. Ten en cuenta que, gracias a la Ley 32322, podrás retirar el 100 % de tus fondos hasta el 31 de diciembre del presente año, ya que en 2027, solo podrás acceder a la totalidad de la CTS e intereses acumulados si fuiste diagnosticado con certificado por cáncer o una enfermedad terminal.

De esta manera, el cronograma oficial vía Banco de la Nación permitirá que los trabajadores de las diferentes instituciones del sector público reciban sus sueldos de manera escalonada en el mes de noviembre, de acuerdo con la programación aprobada para el ejercicio fiscal 2026.