¿Héctor Fértoli Seguirá en Universitario en 2027?: cuadro crema deberá decidir si activa opción de compra

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada 2026 de la Liga1 entró en su recta final y Universitario será parte de la definición del torneo, a la espera de si será en semifinales o en la final directa ante Alianza Lima. Sin embargo, varios de sus fichajes no han sido regulares, como Héctor Fértoli, quien se encuentra a préstamo y con una opción de compra.

Se queda o regresa a Argentina?

Según el portal argentino El Primer Grande, el extremo propiedad de Racing Club de Avellaneda, tendría todo para pegar de vuelta una vez acabe su cesión al cuadro crema, que no ejercería el pago de 1.8 millones de dolares por su pase.

"Desde su llegada a Universitario de Perú en enero de 2026, Héctor Fértoli acumula 22 partidos disputados, 767 minutos, una asistencia y ningún gol. El extremo argentino no logró consolidarse como una pieza determinante en el conjunto peruano, que todavía debe resolver si ejecutará la opción de compra", señala la publicación.

🚨🤯 HÉCTOR FÉRTOLI PODRÍA REGRESAR A #RACING. 💰 Se encuentra a préstamo en #Universitario 🇵🇪, donde posee una opción de compra por 1.8 millones. 📋 En el cuadro incaico aún no decidieron si ejecutarán la misma. Su vínculo en Avellaneda finaliza en diciembre de 2027. https://t.co/FTmkECFuWA — El Primer Grande (@elprimer_grande) November 9, 2026

Cabe precisar que hasta el momento no se ha conocido de alguna propuesta de parte del extremo argentino de 31 años para adquirirlo de forma permanente. Aunque tuvo cierta regularidad con Javier Rabanal, no llegó a consolidarse en el 11 inicial y pasó a ser una pieza de recambio.

La única asistencia que registra la dio en el partido válido por la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, en lo que fue un triunfo por 4 a 2 para los cremas. Su última titularidad fue el pasado 2 de agosto en la derrota en Cusco ante Cienciano, jugando un total de 63 minutos.

Desenlace de la 'U' en la Liga1

Tras empatar a dos goles ante CD Moquegua, el cuadro merengue ya no depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura. El domingo 22 de noviembre visitará a Sport Huancayo y varios resultados pueden colocarlo en una final directa con los blanquiazules o en una semifinal.

De ganar, necesitará que Sporting Cristal no venza a Cienciano o de hacerlo, para acabar primero deberá golear por más de seis goles. Si empata y los celestes ganan, se medirán con ellos en semifinales, pero de ganar Huancayo, con ellos disputarán el pase para el duelo final ante Alianza Lima.

Un nombre que llegó para ser importante en Universitario no seguiría para el 2027. Héctor Fértoli no llegó a trascender con el cuadro crema y por ello, la directiva desistiría de comprar su pase a Racing Club valorizado en 1.8 millones de dólares.