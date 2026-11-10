Miguel Torres responde a mensaje de Oscar Reto: "Corresponde a las dos cámaras trabajar unidas"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres, respondió a Oscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, por la inasistencia de los parlamentarios de la cámara baja a la reunión para debatir la reducción de gastos del Parlamento. Ante ello, aseguró que hubo una notificación y espera que hay un trabajo conjunto.

Respondió a video de Oscar Reto

Tras ser consultado por el video publicado por el titular de Diputados, Torres Morales señaló que existen ciertas imprecisiones y que se le notificó el pasado viernes a las 9:00 de la mañana para el encuentro. Indicó que la falta de quorum impidió un consenso sobre la propuesta de ahorro para el 2027.

"Dice que son 500 papeles que les enviamos para poder revisar, pero en realidad eran 525 y es de todos los temas que tenemos que ver en la Comisión Directiva. Son nueve las que se refieren al presupuesto. Cuando he escuchado esas excusas, me llama la atención", sostuvo el presidente del Senado.

#EnVivo | Miguel Torres, presidente del Senado, sobre la inasistencia de la Mesa Directiva de Diputados a la reunión de trabajo: Se les notificó con toda la documentación el viernes a las 9 de la mañana Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/jPCdiKCIeN — Canal N (@canalN_) November 10, 2026

De acuerdo con el presidente del Congreso, lograr un trabajo conjunto, tal como se hizo con el ahorro de un importante monto de parte del Legislativo para enfrentar el fenómeno El Niño, del mismo modo se haría para reducir el presupuesto anual.

"Considero que el presidente de la Cámara de Diputados es una persona responsable, sensible a las necesidades de la población y corresponde que las dos cámaras trabajemos de manera unida. Si pudimos trabajar para reducir y devolver S/ 303 millones, no veo porque no podemos hacerlo para reducir para el otro año S/ 450 millones aplicando las mismas reglas" puntualizó.

Diputados volvieron a ausentarse

Cabe precisar que estas declaraciones se dieron tras la falta de quorum debido a que los representantes de los diputados no se presentaron para la reunión programada para este martes 10 de noviembre. En ella se debatiría la reducción del presupuesto asignado, distribuido en 25.2 % para la cámara baja, 12.6 % para la alta y 59.8 % al Congreso en sí.

"Lo que nosotros estábamos proponiendo era aplicar las mismas políticas que se han utilizado para poder devolver los 303 millones en el año corriente. Esta propuesta de reducción de casi 450 millones era una réplica de las medidas adoptadas en el presente año, precisó.

Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, manifestara que no fueron notificados a tiempo para la reunión en la Comisión Directiva, razón por la que se ausentaron el último lunes, el presidente del Senado, Miguel Torres le respondió.