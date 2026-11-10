Esposa de Pedro Castillo pide al papa León XIV que visite al expresidente en prisión

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, Lilia Paredes solicitó al papa León XIV que, durante su próxima visita al Perú, considere realizar una visita al exmandatario, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. El pedido fue formulado mediante una carta fechada el 6 de noviembre de 2026 en México y dirigida al sumo pontífice.

Lilia Paredes le manda carta a papa León XIV

En el documento, Lilia Paredes se presenta como esposa de Castillo y madre de sus hijos. Explica que su detención provocó una prolongada separación familiar y que sus hijos tuvieron que afrontar. Según señala, los años transcurridos no han reducido el sufrimiento de la familia, debido a la incertidumbre por la duración de los procedimientos judiciales.

"Me permito solicitar humildemente que, durante su próxima visita al Perú, si su agenda y circunstancias lo permiten, tenga a bien considerar una visita pastoral y humanitaria a mi esposo en el establecimiento penitenciario donde permanece recluido", detalla la carta.

Carta de Lilia Paredes para el papa León XIV

La remitente sostiene que, más allá de las controversias políticas y judiciales que rodean el caso, Pedro Castillo continúa siendo un esposo, padre y ser humano que necesita consuelo, comprensión y acompañamiento espiritual.

Dicho mensaje plantea que, si la agenda del pontífice no permite una visita personal al establecimiento penitenciario donde se encuentra el exmandatario, se considere enviar a un delegado pontificio, una comisión episcopal o un representante de la pastoral penitenciaria.

Lilia Paredes expone alternativas para encuentro religioso con Pedro Castillo

Busca acompañamiento espiritual para su esposo

Como sustento de su pedido, la exprimera dama menciona que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió una opinión sobre el caso y expresó preocupaciones relacionadas con las garantías de sus derechos fundamentales. La carta no solicita una intervención política, sino un gesto de acompañamiento espiritual.

Cierre de la carta enviada por Lilia Paredes

Asimismo, cita el pasaje bíblico "Estuve en la cárcel y vinisteis a verme", del Evangelio de Mateo (25,36), como fundamento de su petición. Afirma que una visita o una oración podrían brindar esperanza a quienes atraviesan situaciones de privación de libertad.

Finalmente, la esposa de Pedro Castillo pide al papa León XIV tener presente al exmandatario y lo pueda visitar en el penal de Barbadillo donde cumple condena. Asimismo, le pidió ser tomada en cuenta dentro de sus oraciones y solicita una bendición apostólica para toda su familia que se encuentra separada.