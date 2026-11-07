Fuertes lluvias e inundaciones provocan huaicos y daños en viviendas, colegios y avenidas en Huaraz

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas en la provincia de Huaraz causaron graves inundaciones las calles, afectaciones en viviendas y daños en infraestructura pública.

Afectaciones en viviendas particulares y daños en infraestructura pública

En el sector de Tacllán, el repentino e intempestivo desbordamiento de las aguas pluviales afectó directamente las estructuras de un inmueble familiar construido íntegramente con adobes y techado con calaminas, obligando a sus ocupantes a reubicarse temporalmente en los ambientes que no sufrieron daños severos mientras ejecutaban arduas labores de desagüe y limpieza.

Asimismo, diversas instalaciones pertenecientes al sector público registraron severos inconvenientes materiales a causa del colapso del sistema de drenaje urbano, situación que quedó evidenciada en la losa deportiva de la institución educativa Antonio Raimondi de la capital ancashina, la cual terminó completamente anegada por el agua acumulada durante la tormenta.

Por su parte, la sede principal de la División de Investigación Criminal de la ciudad de Huaraz reportó filtraciones de consideración en sus diferentes ambientes internos y áreas administrativas, lo que generó seria preocupación en las autoridades policiales ante el riesgo de deterioro de los equipos informáticos y el acervo documentario institucional.

Complicaciones viales en Independencia y pronóstico del Senamhi

De igual manera, la contingencia meteorológica generó severas complicaciones viales y comerciales en el distrito de Independencia, donde una intensa lluvia torrencial acompañada de granizo anegó múltiples vías principales y recintos mercantiles, registrándose fuertes corrientes de agua que llegaron a arrastrar motocicletas aparcadas y mercadería de los comerciantes ambulantes de la zona.

Frente a este complejo panorama climático, el organismo regional de gestión del riesgo advirtió a las autoridades locales que las precipitaciones de ligera a fuerte intensidad continuarán manifestándose en la circunscripción, estando acompañadas por violentas ráfagas de viento y constantes descargas eléctricas que podrían vulnerar aún más la seguridad de la población.

En paralelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú precisó que estas inestabilidades atmosféricas se extenderán en toda la sierra de la región Áncash de manera consecutiva, motivo por el cual los comités de defensa civil reiteraron a la ciudadanía la importancia de limpiar coberturas de techos, despejar canaletas y evacuar proactivamente las laderas y lomas adyacentes a las cuencas fluviales.

En ese sentido, El Niño mantendrá en permanente estado de alerta a las brigadas de emergencia y a las autoridades regionales con el firme propósito de coordinar la entrega oportuna de asistencia humanitaria, monitorear los cauces ribereños y acelerar la rehabilitación de las principales rutas de interconexión terrestre en toda la provincia.