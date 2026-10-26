Aeropuerto de Cusco suspenderá vuelos por visita del papa León XIV: alcalde anuncia reprogramación

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La visita del papa León XIV a Cusco generará cambios en las operaciones del aeropuerto Alejandro Velasco Astete el próximo 15 de noviembre. El alcalde Luis Pantoja Calvo señaló que se coordina con distintas autoridades y aerolíneas la reprogramación de vuelos para atender a los pasajeros.

Suspensión de vuelos y reprogramación para turistas

En entrevista con Exitosa, el alcalde explicó que las autoridades locales, la Cancillería y el Arzobispado mantienen reuniones para organizar la llegada del pontífice. La suspensión de vuelos forma parte de las medidas previstas para garantizar la seguridad durante las actividades programadas en la ciudad.

"Hay que recordar que la ciudad del Cusco es una ciudad eminentemente católica, creyente en Dios, y ya las autoridades competentes que tienen que ver con los... con el flujo aéreo, han determinado que es lo mejor, que desde las 5:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde aproximadamente se suspenden los vuelos", señaló.

Respecto a los pasajeros que ya tienen viajes programados, el burgomaestre indicó que se ha conversado sobre la posibilidad de aumentar las frecuencias durante los días previos y posteriores. Esta alternativa busca facilitar el traslado de turistas nacionales y extranjeros que llegarán a Cusco o tienen previsto salir de la ciudad.

"Sin embargo, hemos conversado con ellos y los días anteriores y y posteriores se van a incrementar este los vuelos a la ciudad del Cusco para evitar algunos problemas con los turistas", señaló.

Alcalde inspeccionará la ruta del papa León XIV

Pantoja también sostuvo que la reprogramación permitirá atender a los visitantes que tengan pasajes adquiridos para esas fechas. Según explicó, las autoridades consideran que los viajeros deberán organizar sus itinerarios con anticipación, debido a que las actividades del pontífice se desarrollarán durante la mañana y parte de la tarde.

Como parte de los preparativos, el alcalde anunció una inspección de la ruta que seguirá el papa desde el aeropuerto hasta la Plaza Mayor del Cusco y, más tarde, hacia la explanada de Sacsayhuamán. En el recorrido participarán representantes de la Cancillería, el Arzobispado y funcionarios municipales.

"Y nosotros el día de mañana, a partir de las 8:30 a.m., el alcalde del Cusco, el que habla, la Cancillería, el arzobispado, todos los gerentes de línea daremos un recorrido desde la ruta del papa, desde el aeropuerto hasta la Plaza Mayor del Cusco y de ahí hasta la explanada de Sacsayhuamán", señaló.

La visita de León XIV contempla actividades en Sacsayhuamán y en la Plaza Mayor, antes de su salida rumbo a Pucallpa. Mientras continúan los preparativos, la suspensión de vuelos en Cusco y la reprogramación de itinerarios serán aspectos importantes para los pasajeros que viajen el 15 de noviembre.