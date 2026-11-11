Luto en el fútbol: murió reconocido director técnico y exfutbolista de la Selección Argentina

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol argentino despide este miércoles 11 de noviembre a uno de sus históricos futbolistas y director técnico, quien murió a los 77 años. Clubes como el Atlético Huracán le dieron el último adiós a Carlos Babington en las redes sociales.

Luto en el fútbol argentino: murió Carlos Babington

El fútbol argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Carlos Alberto Babington, histórico exfutbolista, director técnico y expresidente del Club Atlético Huracán. El reconocido deportista falleció este miércoles a los 77 años.

La pérdida de esta destacada figura del balompié, que jugó el Mundial de Alemania 1974 luciendo la camiseta albiceleste, generó numerosas reacciones entre los hinchas y las instituciones deportivas.

A través de su cuenta oficial de X, el Club Atlético de Huracán, donde Carlos Babington construyó gran parte de su carrera y alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional, lanzó un emotivo mensaje para despedir al deportista se consolidó como una de las máximas figuras de su historia.

Atlético Huracán le da el último adiós al futbolista Carlos Babington

El 'Inglés' Babington fue parte del mítico equipo del Globo campeón del 73 con César Luis Menotti como entrenador. Pasó por la Selección Argentina y también jugó en el exterior que incluyó pasos por el Wattenscheid 09 de Alemania (1974-1978) y el Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos (1982-1983). Debido a su amplia trayectoria deportiva, su muerte ha generado gran conmoción.

"El club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la institución y uno de los mejores futbolistas del fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias", se lee en el mensaje.

Asimismo, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, expresó su profundo dolor por el fallecimiento de Babington y envió su más cálido abrazo a familiares y seres queridos.

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.



Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso... pic.twitter.com/Rq8hG8kI5t — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026

Carlos Babington, futbolista argentino: trayectoria deportiva

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, Babington debutó en la Primera División con la camiseta de Huracán en 1969. Alcanzó reconocimiento nacional e internacional por su desempeño como mediocampista ofensivo.

Su talento lo llevó a integrar la Selección Argentina que disputó el Mundial de Alemania 1974, donde representó a su país en cinco encuentros y consiguió marcar un gol. Sin embargo, uno de los capítulos más importantes de su carrera ocurrió en 1973, cuando formó parte del histórico equipo de Huracán dirigido por César Luis Menotti.

En 1983 llegó a Junior de Barranquilla, Colombia, donde disputó 34 partidos y anotó 26 goles, según los registros difundidos por el club colombiano. Cuando dejó las canchas, Carlos Babington se dedicó a dirigir: pasó por Huracán, Banfield, River, Racing, Platense, Chacarita y León, de México.

De esa manera, se informó que el talentoso exmediocampista argentino Carlos Babington, recordado por su elegante trayectoria internacional y mundialista en Alemania 1974, murió a los 77 años este miércoles 11 de noviembre.