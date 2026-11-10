Cesc Fàbregas emocionado por la convocatoria de Francesco Andrealli en Perú: "Es como mi hijo"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La primera convocatoria de Francesco Andrealli a la Selección Peruana mayor generó una reacción especial en Cesc Fàbregas. El entrenador del Como elogió la evolución del volante ítalo-peruano, capitán del equipo Primavera del club, y consideró merecida su inclusión en la lista para enfrentar a Bolivia este viernes 13 de noviembre.

Fàbregas recuerda cómo descubrió su talento

"Es como mi hijo", expresó el campeón mundial con España en una entrevista con Radio Ovación. Fàbregas recordó que conoció a Andrealli cuando asumió la conducción de las juveniles del Como, hace tres años, y el mediocampista pertenecía a la categoría sub-17.

El español contó que le bastó observarlo entre 10 y 15 minutos durante un partido contra el Inter de Milán, dirigido entonces por Cristian Chivu, para interesarse en sus condiciones. Después de aquel encuentro, solicitó a su entrenador que le permitiera trabajar con él.

Como 1907 Primavera captain, Francesco Andrealli, has received his first call-up to the Peruvian senior national team 🇵🇪 https://t.co/SpkVZ3M5Su — Como1907 (@Como_1907) November 10, 2026

El estratega español mostró su felicidad

Fàbregas resaltó el progreso del futbolista y celebró que su trabajo encuentre una oportunidad en el ámbito internacional. Además, afirmó que el mediocampista nacido en Como ha demostrado un crecimiento notable.

"Muy feliz por él, merecido. Es solo el comienzo", añadió. El técnico también le recomendó disfrutar su primera experiencia con la selección absoluta y continuar con su desarrollo, sin presentar esta convocatoria como un punto de llegada.

Menezes destaca su despliegue en el campo

Mano Menezes explicó que Andrealli ya integraba la selección sub-20 y que recibió informes favorables del equipo dirigido por su asistente Thiago Kosloski. "Es un jugador que trabaja de área a área y que es muy necesario para el fútbol que se juega hoy", sostuvo.

El brasileño agregó que la citación permitirá fortalecer la relación entre la Federación Peruana de Fútbol y el Como para acompañar su evolución. Andrealli buscará aprovechar esta oportunidad ante Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, aunque su convocatoria no garantiza que debute.