El 25 de noviembre es DÍA NO LABORABLE: conoce el motivo y quiénes serán beneficiados

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cansado de la rutina laboral? El 25 de noviembre será un día no laborable. Conoce cuál es el motivo detrás de la medida y quiénes se verán beneficiados con este descanso, según el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM.

¿Por qué será día no laborable el 25 de noviembre?

Como se sabe, el Gobierno de Perú dispuso días no laborables compensables durante la visita del papa León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre del 2026. Sin embargo, lo que pocos sabían era que existe otra fecha que permitirá a un determinado grupo de trabajadores tomar un breve descanso.

Pues bien, el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, normativa lanzada en 1985, precisa que los 25 de noviembre de cada año es considerado día no laborable, con el objetivo de promover actividades locales y conmemorar el aniversario de la región Moquegua.

Ten en cuenta que la ciudad Moquegua fue fundada en 1541, durante la etapa en la que se venían instalando el Virreynato del Perú. Además, el decreto supremo destaca que la región es considerada como la "cuna del Amauta José Carlos Mariátegui, de Mercedes Cabello de Carbonera, de Mariano Lino, del Mariscal Domingo Nieto, de Horacio Zeballos Gámez, de Miguel Constantinide y otros hijos ilustres que dieron ejemplo a todo el pueblo peruano.

¿Quiénes serán beneficiados con el día no laborable?

De acuerdo a la normativa, el alcance del día no laborable este 25 de noviembre es estrictamente regional y no implica un feriado nacional para todo el territorio peruano.

Además, se destaca que quienes se verán beneficiados con este descanso serán los trabajadores del sector público en la provincia de Mariscal Nieto, sin llevar la pérdida de sus remuneraciones o salarios.

Decreto Supremo N.º 093-85-PCM: día no laborable en Moquegua.

Feriados nacionales que restan en 2026

No habrán más feriados nacionales durante el presente mes de noviembre, pero sí en el siguiente mes, según el calendario vigente en Perú. La fechas que restan para tomar un breve descanso y alejarse de la rutina laboral este 2026 son las que te revelamos a continuación y así puedas ir planeando algún viaje solo o en compañía de algún ser querido:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esa forma, de acuerdo al Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, el 25 de noviembre es considerado día no laborable para el sector público con motivo del aniversario de Moquegua. La medida solo es aplicable en esa región.