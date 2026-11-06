Voraz incendio consume mueblería en Chiclayo: fuertes vientos aceleran el avance de las llamas

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un voraz incendio afecta una mueblería del distrito de La Victoria, en Chiclayo, donde las fuertes ráfagas de viento favorecen la propagación de las llamas. La emergencia se registra entre las calles Chinchaysuyo y Los Incas y mantiene preocupados a vecinos y comerciantes.

Fuertes vientos complican control del incendio en Chiclayo

El fuego avanzó con intensidad dentro del establecimiento y alcanzó incluso los árboles ubicados en sus inmediaciones. Las condiciones climáticas registradas en el sector habrían contribuido a que las llamas se extendieran rápidamente, aumentando el riesgo de que otros espacios cercanos resulten afectados.

Las fuertes ráfagas de viento complicaron las labores para controlar el incendio, debido a que favorecieron con la expansión del fuego hacia los espacios cercanos. La presencia de árboles alcanzados por las llamas también forma parte de los reportes de nuestra reportera desde Chiclayo.

Según los primeros reportes, el siniestro continuaba sin ser controlado por completo mientras se venían realizando los trabajos para sofocar las llamas. Esta emergencia se mantiene en la intersección de Chinchaysuyo y Los Incas, en el distrito de La Victoria.

La situación mantiene la atención sobre los establecimientos comerciales que se encuentran en los alrededores, debido a la posibilidad de que el fuego continúe avanzando. Las labores de emergencia buscan contener las llamas y evitar que alcancen otros inmuebles que se encuentren cerca a la mueblería.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ |En Chiclayo, un voraz incendio consume una mueblería en el distrito de La Victoria. Las fuertes ráfagas de viento generaron su rápida propagación y los bomberos continúan trabajando para intentar controlar las llamas de fuego.



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Mueblería habría operado sin licencia de funcionamiento

Asimismo, se reportó otro aspecto relacionado en cuanto a la situación administrativa del establecimiento afectado. Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de La Victoria señaló que la mueblería aparentemente no contaba con licencia de funcionamiento.

Este fato fue comunicado por personal municipal durante la atención de la emergencia y pone en evidencia otra de las circunstancias relacionadas con la mueblería afectada por el siniestro. La licencia de funcionamiento es el documento que autoriza a un negocio a desarrollar sus actividades.

La mueblería se encuentra ubicada en una zona comercial del distrito de La Victoria, donde el avance de las llamas generó preocupación por los locales cercanos. La emergencia también puso en atención las condiciones administrativas bajo las cuales funcionaba el negocio.

El incendio en el distrito de La Victoria, en Chiclayo, continúa siendo atendido mientras se busca controlar completamente el fuego. Asimismo, las fuertes ráfagas de viento vienen propagando sus llamas y la situación de su licencia de funcionamiento queda por investigarse por las autoridades correspondientes.