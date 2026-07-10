Preocupación en Chosica: Escolares arriesgan sus vidas todos los días cruzando río con piedras para ir al colegio

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una alta cantidad de escolares arriesgan sus vidas para poder asistir a sus colegios en Chosica, siendo más precisos, en la zona de Baja California. Los menores deben atravesar todos los días el río Rimac, debido a la lejanía y la toma de tiempo para dirigirse al puente Los Ángeles. Un hecho que lamentablemente es recurrente en zonas interiores y desatendidas de nuestro país.

Madres de colegiales se pronuncian

Cabe mencionar, que vecinos residentes del sector por su propia cuenta construyeron un puente provisional a base de madera, pero este fue llevado por la corriente del río Rimac hace algunos años. Esta situación crítica prendió las alarmas de los padres de familia y demás vecinos,

" Los niños tienen que cruzar porque tienen que ir al colegio IE 1200 Santa María. Hay muchos cruzan a las 7:30 de la mañana. Serán unos 60 niños. Antes había un puente acá, pero la fuerza del río se lo llevó y nunca más se volvió a construir. Estamos olvidados, nadie hace nada. Desde hace 15 años venimos haciendo el pedido para que contruyan un puente, pero nunca lo hacen", afirmó

También, precisan que varios menores al encontrarse solos en casa, pasan por sobre las piedras por si mismos y que, de coincidir en los tiempos, les extienden una mano.

"Hay niños que, cuando sus mamás se van a trabajar, cruzan solos. Y si los encontramos, los ayudamos. Pedimos, urgente, un puente", agregó.

La Municipalidad no acatan con las necesidades

Una vecina comenta que se está planificando la construcción de una infraestructura y que le han extendido su petición a la Municipalidad y a los candidatos que postularon al cargo, pero todo termina en promesas que no se cumplen.

"Tenemos que darnos la vuelta por Los Ángeles, es un tramo de una distancia regular. A veces esperamos un carro en la parte de California, y es tedioso. En cambio, acá pueden cruzar (directamente) al colegio y pueden llegar mucho más rápido", precisó.

Los vecinos indican que este camino provicional de piedras conecta las zonas de Baja California con Campanillas, y piden apoyo a la Municipalidad de Chosica para la construcción de una vía segura, en lugar de cruzar el río exponiendo su integridad.

Escolares ponen en riesgo su vida al cruzar un tramo del río Rimac la zona de Baja California, en Chosica. Menores, de los tres niveles académicos, deben pasar por encima de gigantes rocas para poder acudir más rapido a sus centros educativos. Madres y vecinos denuncian que le han exigido apoyo a la Municipalidad del distrito desde hace más de una década y que, hasta el momento, no han tomado acción.