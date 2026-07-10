Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este viernes 10 de julio?

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar este viernes 10 de julio en Perú, te permitirá tomar decisiones estratégicas y evitar riesgos. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta de la divisa en la apertura de la jornada de hoy.

Dólar hoy en Perú: Cotización Sunat este 10 de julio

Si tenías pensado realizar alguna transacción financiera o una operación con dólares en Perú, deberías tener en cuenta antes cuál es el valor actual de la divisa estadounidense en el mercado cambiario de nuestro país para poder proteger tu poder adquisitivo ante cualquier fluctuación de la moneda.

Identificar a tiempo el comportamiento del dólar, precisamente este viernes 10 de julio, te permitirá cuidar tu economía personal o empresarial. En ese marco, te revelamos los precios de la moneda extranjera reflejados en la página oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto al tipo de cambio para hoy.

Ten en cuenta que los valores de la divisa varía conforme pasan las horas debido a distintos factores, entre ellos, la ley de oferta y demanda, políticos y económicos, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), inestabilidad o cambios de gobierno, precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta y factores internacionales como tasas de interés en EE. UU. (FED).

VIERNES 10 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este jueves 9 de julio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.399 S/ 3.406

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, jueves 9 de julio, donde la compra era de S/ 3.405 y la venta de 3.412.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy

Otros datos a tener en cuenta al momento de averiguar el precio de esta divisa estadounidense son los valores reflejados en el mercado paralelo o casas de cambio. Aunque no tiene carácter oficial el tipo de cambio paralelo, refleja con mayor precisión el comportamiento real del mercado cambiario.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paraleo u Ocoña para hoy, 10 de julio, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.410.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo.

Así cerró el precio del dólar ayer, 9 de julio

Otra entidad del Estado que te permite saber a cuánto cerró esta divisa es el Banco Central de Reserva (BCRP), que te revelamos a continuación:

El tipo de cambio del dólar cerró el jueves 9 de julio en S/3,3990, (con una apertura de S/3,4060), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4014, con un máximo de S/3,4050 y un mínimo de S/3,3970.

Así cerró el dólar el jueves 9 de julio.

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable se aconseja revisar primero cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para este viernes 10 de julio.