MIDAGRI activa plan de EMERGENCIA para proteger la fauna marina ante el AVANCE de El Niño Costero

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la pronta llegada del fenómeno de El Niño Costero en el país, diversas instituciones públicas vienen ejecutando planes de prevención para que el impacto se pueda manejar y no afecte a la población y a las especies que habitan en el territorio nacional. En ese sentido, el Midagri ha activado un plan de emergencia para la fauna marina.

Litoral peruano será el lugar para ejecutar el plan de emergencia

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) puso en marcha una estrategia integral a lo largo del litoral peruano para reducir el impacto del fenómeno de El Niño Costero sobre la fauna silvestre, luego del aumento de reportes de animales marinos varados, desorientados o debilitados en distintas playas del país.

Dicha medida responde al calentamiento anómalo del mar, que ha provocado el desplazamiento de la anchoveta hacia el sur, disminuyendo la disponibilidad de alimento para diversas especies como aves guaneras, pingüinos y lobos marinos, las que enfrentan mayores dificultades para sobrevivir.

¡#Midagri despliega estrategia integral para proteger la fauna marina ante el impacto de El Niño! 🦭

Brigadas especializadas del SERFOR, SENASA y AGRO RURAL intensifican la vigilancia sanitaria, el monitoreo y la coordinación internacional en todo el litoral peruano. 🌊 pic.twitter.com/0qqg12fogS — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) July 9, 2026

¿En donde se darán las intervenciones de campo?

Las acciones son lideradas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que ha intensificado las intervenciones en las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash, Lima e Ica mediante el sistema Alerta SERFOR.

Además, en coordinación con las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) y los gobiernos regionales, se viene aplicando la nueva "Guía de Actuación Frente a Reportes de Fauna Silvestre Marino-Costera en Playas".

"Articulamos con las instancias regionales y organismos del sector para brindar una respuesta técnica, rápida y coordinada. Nuestro compromiso es conservar el patrimonio de fauna silvestre con estrictos protocolos de bioseguridad frente a este evento natural que se intensifica por el cambio climático", destacó Marco Arenas, director de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR.

Este protocolo establece los procedimientos que deben seguir las brigadas especializadas para atender el hallazgo de animales afectados, incluyendo la evaluación de su estado de salud, la toma de muestras biológicas y la disposición segura de ejemplares fallecidos, todo bajo estrictas normas de bioseguridad.

A la par, el programa AGRO RURAL vigila la situación biológica en 22 islas y 8 puntas de la costa peruanas al despliegue de sus guarda islas. Este esfuerzo se complementa con inspecciones conjuntas entre SERFOR, SENASA y SERNANP.

Finalmente, la unión de estas instituciones con el Midagri hace que se pueda velar por la preservación de las especies de la fauna marina que habitan el litoral peruano por el fenómeno de El Niño Costero.