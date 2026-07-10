¿Te corresponde este nuevo feriado? Congreso declaró día no laborable este viernes 10 de julio en esta localidad del país

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de ser evaluada esta fecha en el Congreso de la República, la Comisión Permanente aprobó el dictamen que propone la ley que declara día no laborable el 10 de julio de cada año en una localidad del territorio peruano.

¿Cuál es la región del Perú que tendrá día no laborable el 10 de julio?

Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara día no laborable el 10 de julio de cada año en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, con motivo de la conmemoración del aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado, capital de la región.

La Comisión Permanente aprobó el dictamen que propone la ley que declara día no laborable el 10 de julio de cada año en la provincia de Tambopata, Madre de Dios. pic.twitter.com/o5OyZTnu4m — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 9, 2026

Dicha iniciativa, corresponde al Proyecto de Ley N.º 14718, recibió el respaldo de los 24 miembros que estuvieron presentes en la sesión, reflejando un amplio consenso sobre la importancia de reconocer esta fecha de especial significado para los ciudadanos de Madre de Dios.

Según el dictamen aprobado, el comunicado alcanzará tanto a los trabajadores de las entidades públicas como a los empleados del sector privado que desarrollan actividades en la provincia de Tambopata, respetando el régimen laboral aplicable en cada caso.

¿Cuál es la finalidad de la norma?

La norma busca la finalidad que los ciudadanos puedan participar de las actividades conmemorativas organizadas por el aniversario de Puerto Maldonado, una de las principales ciudades de la Amazonía peruana y capital del departamento de Madre de Dios.

No obstante, el proyecto también establece que la suspensión de labores no afectará la prestación de los servicios esenciales para la población. Por esto, la Municipalidad Provincial de Tambopata y las autoridades locales deberán coordinar para acatar las medidas necesarias para que se continue con la ejecución de servicios indispensables durante el día no laborable.

El legislador Alex Paredes Gonzales que forma parte de la bancada de Somos Perú y presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señaló que su grupo de trabajo valora positivamente que la fecha, cuya declaratoria de día no laborable se propone, es un hecho de especial relevancia.

Finalmente, con esta aprobación en la Comisión Permanente, el proyecto avanza en su trámite legislativo y busca institucionalizar una fecha emblemática para Puerto Maldonado, promoviendo la identidad regional y permitiendo que la ciudadanía participe activamente en las celebraciones que son relevantes para la localidad, sin descuidar la continuidad de los servicios básicos para la población.