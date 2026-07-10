Alerta por El Niño: Perú enfrentaría LLUVIAS extraordinarias si FENÓMENO persiste en verano

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el geógrafo Ricardo Bohl advirtió que, si el Fenómeno El Niño se mantiene durante los meses de verano, el Perú podría enfrentar lluvias extraordinarias con un alto riesgo de inundaciones, desbordes y otros eventos extremos.

El Perú enfrentaría potentes lluvias si El Niño Costero persiste en verano

Según el especialista, explicó que la permanencia del fenómeno durante la temporada estival podría generar precipitaciones muy por encima de los niveles habituales, tal como ocurrió en anteriores episodios de El Niño. Asimismo, recordó que, durante esos eventos, las lluvias registradas en un solo verano superaron las acumuladas durante varias décadas.

"Si El Niño se mantiene durante los meses de verano, ahí si es que vamos a sufrir porque vamos a tener lluvias extraordinarias, durante esos fenómenos de El Niño llovió en ese verano más que durante décadas, por eso es que incluso se llegó a formar esa laguna en el desierto, que llamamos la laguna de La Niña que a veces llega incluso a la mitad del Lago Titicaca", afirmó el geógrafo.

Frente a este panorama, Bohl sostuvo que el país no debe centrar su atención únicamente en la intensidad que finalmente alcance el fenómeno, sino en la necesidad de reducir las vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

"No solamente hay que considerar el elemento natural, no podemos jugárnosla, este fenómeno podría ser de enormes dimensiones, al final creo que no importa si va a ser extraordinario, o va a ser grande o de repente pierde fuerza y termina siendo mediano, acá lo importante es que tenemos que tomar previsiones, tenemos que comenzar a bajar nuestras vulnerabilidades", expresó.

Importancia de reforzar acciones de prevención

En ese sentido, remarcó que es fundamental reforzar los sistemas de gestión del riesgo de desastres en los ámbitos regional y provincial, así como capacitar a los recursos humanos encargados de responder ante emergencias. Consideró que estas acciones permitirán afrontar tanto las lluvias intensas en la costa norte y centro como las sequías que afectan al sur del país.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo articulado entre autoridades, organizaciones sociales, gremios empresariales y la ciudadanía. Indicó que las asociaciones de empresarios deben evaluar el estado de la infraestructura industrial, mientras que, a nivel vecinal, es necesario identificar las zonas con mayor peligro de inundaciones o huaicos para reducir los riesgos.

Finalmente, añadió que el sector agrícola y la pesca también requieren planes de prevención, debido a que son actividades especialmente vulnerables frente a los efectos del Fenómeno El Niño.