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Corte de LUZ en Lima y Callao el 10 y 11 de julio: Lista de distritos afectados con la suspensión temporal

Confirman nuevo corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico el 10 y 11 de julio.

Corte de luz el distritos de Lima y Callao.
Corte de luz el distritos de Lima y Callao. (Generado con IA)

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/07/2026

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Pluz Perú confirmó, a través de un comunicado, que habrá nuevo corte de luz en Lima y Callao programado para el 10 y 11 de julio. Conoce qué distritos se verán afectados y a qué hora será la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Si pensabas hacer uso de algún electrodoméstico en casa o en tu negocio el viernes 10 o el sábado 11 de julio, deberías tener en cuenta primero el comunicado de Pluz Perú. La empresa precisó que habrá una nueva interrupción del servicio eléctrico en esos dos días por labores de mantenimiento preventivo que ejecutarán con la finalidad de seguir optimizando el suministro.

Ante el anuncio del nuevo corte de luz en diversos sectores de Lima y el Callao, Pluz Perú instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad. Recuerda que la suspensión variará según el distrito y horario establecidos para cada intervención.

¿Qué distritos no tendrán luz el 10 de julio?

Para conocer si tienes un corte programado en tu hogar o negocio, para este 10 y 11 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación, te revelamos el horario en que será la suspensión temporal y las zonas que se verán afectadas este viernes, ¡toma nota!

Sin luz en Lima

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  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Pacasmayo / Av. Argentina cdra. 4. 

En San Juan de Lurigancho

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Unión y Progreso Nuevo San Juan Sct. 14 de Febrero Mzs. A, A1, B, B1, C, C2, C3, C5, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, F, H1, H2, H3, H4, H5, J, K, L, M, N, Agrup. Fam. 28 de Julio Mzs. G, J, Agrup. Fam. 24 de Julio Mzs. E, F, G, H, J.

Corte programado en La Perla y Ventanilla

Zonas sin electricidad el viernes 10 de julio.
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Zonas y horarios del corte de luz el 11 de julio

En Ancón / Santa Rosa

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Garita de control Ancón km. 42, Asoc. de Fam. Pampas de Ancón Mz. 1, Pro. Viv. Las Codornices Mz. A, Av. Panamericana Norte cdra. 40, Asoc. a la margen izquierda de la carretera Panam. Norte Mz. J, Asoc. Peq. Prod. Pecuarios Mz. J2.

En el Callao

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Piedra Liza Mzs. A, B, C, D, E, F, G, Pro. Viv. Las Magnolias Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Asoc. de Comerc. 10 de Febrero Mz. A1, Pro. Viv. Jardines del Encante Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Praderas de Oquendo Mzs. A, B, C, J, Pro. Viv. Costa Azul de Oquendo Mzs. B, C, D, E, I, J, A.H. Comité de Gestión La Calichera Mz. A3.

Zonas sin servicio eléctrico el 11 de julio.
Zonas sin servicio eléctrico el 11 de julio.

En Lima

  • Desde las 00:00 hasta las 3:00 a.m. en Av. Abancay / Jr. Miroquesada.

Pluz Perú anunció que el corte de luz el 10 y 11 de julio no necesariamente afectarán a la totalidad de cada distrito de Lima y Callao, sino a sectores específicos dentro de las zonas mencionadas. ¡Toma tus precauciones!

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