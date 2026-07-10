San Juan de Lurigancho: Presencia de culebras colegio nacional "Santa María" desata alarma entre padres de familia

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presencia de culebras dentro de una institución educativa ha encendido las alarmas en San Juan de Lurigancho. Padres de familia del colegio Santa María realizaron un plantón para exigir acciones inmediatas luego de que estudiantes y docentes encontraran al menos tres culebras en diferentes ambientes del plantel, una situación que consideran un peligro permanente para cientos de escolares.

Según denunciaron los padres, los reptiles fueron hallados en el área de primer grado, la sala de profesores e incluso en otros espacios del colegio. Aseguran que este problema no es reciente y que desde hace varios meses se reportan apariciones sin que se adopten medidas efectivas para evitar el ingreso de estos animales al centro educativo.

Padres cuestionan falta de información

Uno de los principales reclamos de las familias es que nunca recibieron una comunicación oficial sobre los hallazgos . Afirman que se enteraron de la presencia de las culebras mediante grupos de WhatsApp y por los propios estudiantes, quienes alertaron a sus padres tras los incidentes ocurridos en la institución.

Durante un enlace televisivo, una madre de familia identificada como Flor señaló que el primer reporte correspondió a una culebra encontrada cerca de un salón de primer grado y que posteriormente apareció otra en la sala de profesores mientras se desarrollaba una reunión.

La situación generó indignación debido a que la dirección del colegio no emitió ninguna advertencia formal para prevenir riesgos. Los padres también expresaron su preocupación porque varios niños confundieron a los reptiles con ciempiés, sin dimensionar el peligro que representaban.

Exigen intervención especializada

Otro punto que ha causado malestar es la convocatoria realizada por la dirección para una jornada de limpieza. Los padres consideran que remover maleza y otros elementos sin la presencia de especialistas podría provocar que las culebras salgan de sus escondites y aumente el riesgo para la comunidad educativa.

Aunque hasta el momento no se han reportado mordeduras ni personas heridas, las familias sostienen que no esperarán a que ocurra un accidente para exigir una solución. Por ello solicitaron la intervención de especialistas en control de fauna, así como una inspección integral de las instalaciones para determinar por dónde ingresan los reptiles y evitar nuevos episodios.

La aparición de culebras dentro del colegio ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención y de mantener una comunicación oportuna con los padres de familia. Mientras las autoridades evalúan las acciones a seguir, la comunidad educativa insiste en que la prioridad debe ser garantizar un entorno seguro para los estudiantes y el personal del plantel.