Príncipe Sandino: Cantante de música folclórica de Puno lucha por su vida

Felipe Coarite Quispe, más conocido como el Príncipe Sandino, se encuentra luchando por su vida tras una grave crisis de salud. Según informó su esposa, Miriam López Torres, el cantante folclórico cuenta con insuficiencia cardíaca, diabetes y tiene ambos riñones en mal estado.

En declaraciones para La República, López Torres confesó que al Príncipe Sandino le resulta tedioso mantenerse de pie solo, por lo que debe ser auxiliado por compañeros y amigos de su equipo. Al momento de dar un espectáculo, requiere que el personal lo apoye. Además, indicó que es un hombre muy ambicioso, decidido a conquistar Lima con su música folclórica.

Pese a ello, el cantante folclórico asistió recientemente a un evento privado en Arequipa, así como a otro en Moquegua. Según declaró su familia cercana, al artista lo motiva poder seguir cantando, dándose íntegro a su público y mostrando la rica diversidad musical en todas partes del Perú.

No obstante, el artista reconoció que su estado de salud le complica sobremanera su desarrollo en el escenario. Asimismo, precisó que no se siente con energía para brindar un espectáculo como le gustaría.

"Yo recién he salido de la clínica y vine a cantar. Apenas me dieron de alta y aquí estoy. Ayer estuve en Moquegua y, pues, me sentí mal. No tengo fuerzas para caminar. Estoy agotado (...) Esto me alegra el corazón y, por supuesto, puedo así alegrar a mis fanáticos", comentó para la radio.