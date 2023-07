San Martín: Alcalde acusa a regidores de intento de soborno para evitar vacancia

El alcalde distrital de la Banda de Chilcayo, en San Martín, Alberto Enríquez Hildebrant Pinedo, en plena sesión de consejo lanzó una fuerte y grave acusación en contra de los regidores sosteniendo que cada vez que hay una sesión se reúnen para decir cuánto debe pagarles para que no lo vaquen.

En ese contexto, la regidora Irma Vásquez explicó que el temor del burgomaestre bandino, que siempre estaba pensando que los regidores quieren vacarle, son infundados, pero Hildebrandt la interrumpió para lanzar una acusación añadiendo que tenía la grabación para darle mayor fuerza a su desafortunada afirmación.

En esa línea, abordado por periodistas de diversos medios de comunicación sobre el tema, el alcalde Hildebrant dijo que todo lo que se informaba eran rumores infundados.

Ante esto, a los regidores reaccionaron de inmediato rechazando tal acusación, mientras que algunos de ellos le están solicitando que se rectifique y de no ser as, anunciaron que estarían formalizando la denuncia respectiva el Poder Judicial.

"Lo que dice el señor alcalde en esa sesión es falso. Nosotros como regidores, coordinamos y pensamos que él tiene que realizar una disculpa pública por habernos faltado el respeto como regidores, en todo caso, en su defecto en caso de que él no proceda con la disculpa, también hemos considerado la posibilidad de denunciar, porque esto es un abuso una acusación muy grave para el consejo municipal", expresó una de las regidoras.

En esa misma línea, la funcionaría descartó que el burgomaestre tenga alguna prueba alguna de lo que dijo, además de destacar su experiencia en gestiones anteriores.

"No tiene pruebas, nosotros somos conscientes. La gente nos conoce, por algo estamos en en gestión, yo he sido regidora en una gestión anterior con el doctor Quique flores y hemos trabajado de una manera muy ordenada, muy organizada, muy coordinada y no vamos a permitir que esto falte la imagen que nosotros tenemos", agregó.