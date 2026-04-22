Premier Arroyo confirma la compra de aviones F-16: "Nos corresponde cumplir acuerdos"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de una crisis política tras la incertidumbre por la compra de aviones F-16 para la FAP, el premier Luis Arroyo Sánchez confirmó la firma del contrato de adquisición de estas aeronaves de combate pese a la postura en contra por parte del presidente José Balcázar.

Premier afirma que cumplirá su palabra y desdice a Balcázar

Este miércoles 22 de abril, el mandatario había manifestado que no avanzaría en este proceso durante su mandato de transición, argumentando que le correspondía al gobierno entrante concretarlo y que esto conllevaría un gasto importante.

Pese a ello, horas después, Arroyo emitió un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde señala que a contratación representa un compromiso "que atañe a la defensa nacional" y que exige respeto al Jefe Supremo de las FF.AA.

Contrario a lo expresado por Balcázar, el jefe de Gabinete consideró que, como militar, posee la "responsabilidad de cumplir mi palabra empeñada al Congreso" al haberle otorgado el voto de confianza días atrás.

Con ello, justificó la reciente adquisición de las aeronaves caza F-16, bajo un contrato acordado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, pues representa una "misión prioritaria" que "pone por delante los intereses del país".

#Pronunciamiento | Sobre el proceso de adquisición de aviones F-16, el presidente del Consejo de Ministros informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/BtG8ebxz00 — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 22, 2026

"El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) acordó la adquisición de dichos aviones para la Fuerza Aérea del Perú. Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por el órgano rector", aseveró Arroyo.

En ese sentido, Arroyo manifestó que el Ejecutivo está cumpliendo con "todos los compromisos asumidos" en el cronograma planteado inicialmente en el contrato de compraventa de los cazas F-16.

"Lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país", agregó.

Exhorta al presidente Balcázar a garantizar "transición reponsable"

En cuanto a José María Balcázar, el presidente del Consejo de Ministros sostuvo que el jefe de Estado tiene la obligación de "garantizar una transición responsable, en el marco de la ley y del orden democrático".

Asimismo, exhortó al Gobierno a continuar realizando acciones con el fin de "cerrar las brechas de la desigualdad social", en referencia a los servicios de salud, agua luz, etc., de lo cual el mandatario se había referido como "prioridad" durante su mensaje a la Nación.

El premier Luis Arroyo Sánchez ratificó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) firmó el contrato de compra de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).