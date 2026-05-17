PJ condena con 8 años de prisión a sujeto que amenazó a fiscal de Ica desde perfil falso en Facebook

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Judicial dictó una sentencia de 8 años de prisión contra un sujeto que amenazó a una fiscal de Ica mediante un perfil falso en Facebook. El caso, difundido este fin de semana, refleja la creciente preocupación por el uso de redes sociales como herramienta de hostigamiento y violencia digital, y marca un precedente en la lucha contra el ciberacoso y las amenazas virtuales.

Los hechos

La investigación determinó que el condenado Anthony Bazán creó un perfil falso en Facebook desde el cual enviaba mensajes intimidatorios y ofensivos contra la fiscal provincial Anyela Salazar Alca.

Las amenazas incluían referencias directas a su labor en casos sensibles, lo que generó un clima de hostilidad y riesgo para la funcionaria . El Ministerio Público presentó pruebas digitales que confirmaron la autoría y la intencionalidad del acusado.

La sentencia

El tribunal consideró que las amenazas constituían un delito grave, pues buscaban amedrentar a una autoridad en el ejercicio de sus funciones. La condena de 8 años de prisión busca enviar un mensaje claro: las acciones cometidas en entornos virtuales tienen consecuencias reales y pueden ser sancionadas con severidad.

Además, la institución judicial dispuso que el sentenciado cumpla con medidas de reparación civil de S/5.000 a favor de la agraviada y de S/2.000 al Estado.

Amenazas en entornos digitales

Este caso se suma a otros procesos judiciales en los que se sanciona el uso de perfiles falsos para hostigar, difamar o amenazar. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en espacios donde proliferan ataques anónimos, lo que ha obligado a las autoridades a fortalecer la legislación sobre delitos informáticos. La sentencia en Ica refuerza la idea de que el anonimato digital no exime de responsabilidad penal.

En plataformas como Facebook, X o TikTok, se han registrado múltiples denuncias de figuras públicas, periodistas y autoridades que reciben amenazas desde cuentas falsas. La Defensoría del Pueblo y colectivos de derechos digitales han advertido que la violencia virtual puede tener impactos psicológicos y sociales tan graves como la violencia física.

La condena contra el sujeto que amenazó a la fiscal de Ica marca un hito en la jurisprudencia peruana sobre delitos digitales. El fallo envía un mensaje contundente: las amenazas en redes sociales no son simples "comentarios" y pueden derivar en sanciones penales severas.

En un contexto donde el uso de perfiles falsos se ha normalizado para atacar o intimidar, la sentencia busca frenar la impunidad y proteger a quienes ejercen funciones públicas.