La Libertad: Ministerio de Transportes asume gastos médicos de niños heridos en accidente de tránsito

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El accidente ocurrido en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), donde dos menores fueron atropellados por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga, ha generado conmoción e indignación.

Ante la gravedad del hecho, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado oficial confirmando que se activó la cobertura del Fondo de Compensación del SOAT y CAT para asumir los gastos médicos de los afectados.

El accidente

La noche del domingo, los adolescentes de 12 y 13 años (de iniciales N.B. y L.G.L.V. respectivamente), regresaban de jugar fútbol cuando fueron embestidos en la avenida El Ejército. El conductor del vehículo, identificado por testigos como una camioneta negra, huyó sin prestar auxilio.

Los menores fueron trasladados inicialmente al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco y luego derivados al Hospital Belén de Trujillo debido a la gravedad de sus lesiones. Uno de ellos permanece en estado crítico con diagnóstico de muerte cerebral, mientras que el otro se encuentra estable.

La respuesta del MTC

El comunicado oficial del MTC detalla que el Fondo de Compensación del SOAT y CAT aprobó la cobertura para ambos menores internados en Trujillo. Gracias a ello, se gestionó la emisión de cartas de garantía para asegurar la atención especializada sin que los padres deban asumir gastos médicos, reafirmando su compromiso de asistir a las víctimas.

Investigación policial

La Policía Nacional inició las pesquisas para identificar al responsable. Se revisarán las cámaras de seguridad ciudadana con el fin de ubicar la placa del vehículo y dar con el paradero del conductor que terminó escapando de la escena. La comunidad exige justicia y sanciones ejemplares.

El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios reclaman mayor control del tránsito y sanciones severas contra quienes abandonan a las víctimas. La situación también pone en discusión la situación actual de la seguridad vial y la necesidad de reforzar campañas de prevención en zonas urbanas y rurales.

La intervención del MTC mediante el Fondo de Compensación del SOAT y CAT garantiza que los menores reciban atención médica sin costo para sus familias, en un momento de dolor y urgencia.

El caso refleja la importancia de contar con mecanismos de protección para víctimas de accidentes de tránsito y la necesidad de sancionar con firmeza a los conductores que se dan a la fuga. Mientras tanto, la comunidad de Huamachuco espera que las investigaciones permitan identificar al responsable y que se haga justicia para los menores afectados y sus familias.