Megaoperativo en Áncash por presunta colusión en contratación de alimentos para comedores populares

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un megaoperativo contra la corrupción se realizó durante la madrugada en la región Áncash y en la Municipalidad Provincial de Yungay, como parte de una investigación por presunta colusión agravada vinculada a la contratación de alimentos para comedores populares. La intervención estuvo a cargo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Operativo deja 3 detenidos

Las diligencias forman parte del caso denominado "Los Jachillas", que investiga supuestas irregularidades en el proceso de contratación para el suministro de alimentos destinados a programas sociales complementarios. Según las pesquisas, funcionarios y representantes de organizaciones vinculadas a comedores populares habrían participado en presuntas coordinaciones ilegales para favorecer a determinados proveedores.

De acuerdo con la investigación preliminar, existirían indicios de concertación ilícita entre integrantes del comité de selección y la asociación "Nuevo Amanecer", empresa proveedora que obtuvo la buena pro del proceso cuestionado. Las investigaciones también se desarrollaron en Huaraz, donde se recopilaron elementos clave para sustentar el caso.

A pedido de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, el Poder Judicial autorizó la detención preliminar por siete días de cinco investigados, además del allanamiento y descerraje de inmuebles. Entre los intervenidos figura un trabajador del área de logística, señalado como una pieza importante dentro de la investigación.

Hasta el momento, tres personas fueron detenidas y no se descarta que en las próximas horas se concreten más capturas. Las autoridades estiman que el presunto perjuicio económico al Estado ascendería a un millón 800 mil soles, en un caso que afecta directamente a programas sociales destinados a familias vulnerables.

🔴🔵 Megaoperativo "Los Jachillas" permitió la detención preliminar de dos investigados y el allanamiento de seis inmuebles por presunta colusión en la contratación de alimentos para comedores populares en Yungay.



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Más noticias de Ancash

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario, a partir del 27 de abril, el estado de emergencia en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash, por peligro inminente ante contaminación hídrica.

El Gobierno Regional de Áncash y el gobierno local comprendido, con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación de los ministerios de Salud, Vivienda, Defensa, Interior, Ambiente, y demás instituciones públicas y privadas involucradas, continuarán con la "ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de las respuesta y rehabilitación que correspondan".

Es así que, este nuevo caso de presunta corrupción surge mientras Áncash continúa afrontando otras emergencias. El Ejecutivo amplió recientemente el estado de emergencia en Independencia, Huaraz, por contaminación hídrica, obligando a distintas entidades del Estado a mantener acciones urgentes de respuesta y rehabilitación en beneficio de la población afectada.