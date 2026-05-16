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Comando Unificado de Pataz rescata a 33 mineros secuestrados por criminales en mina La Joya

Tras desplegar un contingente de personal de élite, el Comando Unificado de Pataz rescató a 33 mineros que fueron secuestrados por criminales en mina La Joya, en la provincia de Pataz, en La Libertad.

Rescatan a 33 mineros secuestrados en mina La Joya
Rescatan a 33 mineros secuestrados en mina La Joya (Foto: Composición Exitosa)

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 16/05/2026

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A través de un arduo operativo que prevaleció por varias horas, el Comando Unificado de Pataz rescató a 33 mineros que se encontraban secuestrados en mina La Joya, localizada en el centro poblado Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

Sujetos armados irrumpieron en bocamina de Pataz

La madrugada del último viernes, 15 de  mayo, tras activarse una letra desde el jueves al promediar las 6 y 30 de la noche, luego de una denuncia de la empresa Inversiones Mineras Gheraldin, el Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegó un contingente de personal de élite.

Hay que mencionar que, de acuerdo a la acusación de la entidad minera,  los trabajadores se encontraban raptados por unos sujetos armados que ingresaron de manera violenta a las instalaciones del sector La Joya 24/25, donde realizaron disparos y retuvieron al personal en el interior del lugar. Según el capataz de la mina, Víctor Salvador Pulidos, es muy probable que los tipos se hayan infiltrado por la chimenea del socavón.

En paralelo a la llegada de los agentes del Cupaz, también se efectuaron coordinaciones operativas con representantes de la empresa, autoridades locales y rondas campesinas de Pataz. Gracias a esta articulación conjunta se logró fortalecer el control territorial y a su vez asegurar el control de los accesos durante el desarrollo de la intervención. 

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Así se desarrolló el rescate de los 33 mineros en 'La Joya'

Situados en la zona, los agentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú procedieron a ejecutar maniobras tácticas de aproximación, contención y control perimétrico. Asimismo, evaluaron constantemente las condiciones del terreno y el riesgo para los mineros. Vale indicar que, el Ministerio Público tomó conocimiento de estas acciones.

En ese sentido, las autoridades desarrollaron acciones de presión sobre la organización criminal, teniendo en cuenta que debían preservar la integridad de los trabajadores secuestrados. Esta intervención duró más de 10 horas, pero resultó efectiva.

Finalmente, en un primer momento se liberaron a 20 mineros, quienes fueron puestos a resguardo. Posteriormente, se concretó el rescate total de los 33 trabajadores retenidos. Uno de ellos resultó herido por proyectil, pero recibió atención médica inmediata y se encuentra estable.

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Como vemos, el Comando Unificado de Pataz, tras una intervención ardua, llevada a cabo la madrugada del último viernes, lograron liberar a mineros secuestrados por una organización criminal en la mina La Joya, de la provincia de Pataz, en La Libertad.

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