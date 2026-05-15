Contaminación ambiental: vecinos exigen retiro de montículos en Alto de la Alianza

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Intervención policial

La Policía Ambiental realizó una constatación por disposición del Ministerio Público como parte de una investigación fiscal que involucra al alcalde distrital Demetrio Cutipa Vilca y al subgerente de Desarrollo Económico, Duberli Quispe Casilla.

La diligencia policial se desarrolló este jueves 14 a las 10:30 horas en la zona denunciada. Durante la intervención, los agentes realizaron el registro fotográfico de los montículos de arena colocados en la vía pública y levantaron un acta sobre las condiciones encontradas en el lugar.

Asimismo, fueron convocadas distintas personas para brindar declaraciones respecto al caso. Entre ellas estuvieron representantes del abogado Juan Curo, quien ejerce la defensa legal de vecinos afectados, además de la gerente municipal Lorennha Silva y residentes de la avenida Jirón de la Unión.

Denuncian intento de ocultamiento

El abogado Alfredo Fernández Tintaya, representante legal de los vecinos afectados, indicó que la Policía Ambiental acudió para verificar la presencia de los montículos colocados presuntamente por la municipalidad.

"La Policía llegó a verificar los montículos de tierra puestos por el municipio y cuatro de los diez fueron cubiertos con una manta negra con la finalidad de evadir su responsabilidad de contaminación ambiental", declaró.

El letrado añadió que esperan que el fiscal a cargo del caso exhorte a la comuna distrital a retirar el material acumulado en la vía pública. "Esperamos que el fiscal disponga que el municipio recoja los montículos de tierra", sostuvo.

Continúan diligencias

Durante la constatación, vecinos expresaron su malestar por la permanencia de los montículos en plena avenida Jirón de la Unión, señalando que la acumulación de tierra afecta el libre tránsito y genera incomodidad entre los residentes del sector.

Por su parte, el subgerente Duberli Quispe manifestó que no cuenta con facultades para ordenar el traslado de material a la vía pública, pese a haber sido incluido en la investigación fiscal por el presunto delito de contaminación ambiental.

Finalmente, la diligencia concluyó con la firma del acta correspondiente y el registro de declaraciones de los presentes. Los vecinos reiteraron su pedido para que las autoridades retiren los montículos y se determinen responsabilidades en este caso de presunta contaminación ambiental en Alto de la Alianza.