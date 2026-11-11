Papa León XIV se despide de argentinos con un llamado a la esperanza: "¡Argentina, levántate y camina!"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En una multitudinaria misa celebrada en la histórica Basílica de Luján, Argentina, el papa León XIV dirigió un mensaje de fe a miles de fieles e invitó formalmente a la población a levantarse, seguir adelante y vivir guiados por el amor. Durante la solemne ceremonia litúrgica, el pontífice destacó el esfuerzo cotidiano de la ciudadanía y los exhortó a mantener la esperanza en medio de las adversidades complejas del entorno.

Reconocimiento a los gestos cotidiano y la caridad del pueblo

Durante la homilía central, el pontífice reconoció expresamente los momentos de dificultad por los que atraviesa la ciudadanía, subrayando el incalculable valor de la entrega silenciosa que realizan a diario miles de familias trabajadoras.

"Hay muchas dificultades, lo sabemos pero el Señor también inspira en nuestro pueblo fiel gestos heroicos, de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches del hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita", detalló.

En esa línea de pensamiento, el papa León XIV remarcó que las pequeñas acciones de asistencia mutua y fraternidad constituyen la columna vertebral indispensable para sostener el tejido social frente a los escenarios críticos de la coyuntura.

El jefe del Estado Vaticano hizo especial hincapié en que la caridad cristiana no debe limitarse a grandes intervenciones institucionales, sino que cobra autenticidad en el acompañamiento constante y el sacrificio familiar.

De igual forma, la autoridad eclesial resaltó que el testimonio diario de la población vulnerable representa una prueba viva de resiliencia y compromiso con el bienestar colectivo dentro de las ciudades.

Exhortación a la misión evangelizadora y el mandato del amor

Posteriormente, la máxima autoridad de la Iglesia abordó el significado del envío pastoral que marca la conclusión del oficio religioso, instando firmemente a toda la feligresía a asumir un rol protagónico y transformador en la sociedad.

De este modo, se enfatizó la necesidad apremiante de que la labor apostólica trascienda los muros de los templos religiosos para manifestarse en intervenciones concretas de impacto social y apoyo comunitario.

En la etapa final de su discurso, el obispo de Roma dirigió un pronunciamiento directo a toda la nación, recurriendo al pensamiento agustiniano para enmarcar las acciones colectivas dentro de la premisa del perdón y la reconciliación.

"Argentina, ¡levántate y camina! ¡Ama!, como nos dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, si callas, calla por amor, si gritas grita por amor, si corriges, corriges por amor, si perdonas, perdonas por amor!", señaló el papa León XIV.

Asimismo, la ceremonia culminó con la bendición apostólica extendida hacia los enfermos, las familias rurales y los peregrinos que viajaron desde distintos puntos del continente para presenciar el actor eucarístico.

En ese sentido, la visita del papa León XIV deja un trascendental mensaje de unidad, renovación espiritual y acción social para los fieles que asistieron a la histórica misa multitudinaria en territorio argentino.