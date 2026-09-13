Conocido salsero y su hijo son atacados a balazos en el Callao: camioneta chocó tras persecución

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El cantante de salsa Engerberth Tapia y su menor hijo fueron atacados a balazos la tarde del sábado 12 de septiembre, mientras viajaban en una camioneta por el Cercado del Callao. Ambos resultaron heridos, recibieron atención médica y permanecen fuera de peligro, según reportes familiares.

Ataque ocurrió mientras viajaban por el Callao

El ataque ocurrió alrededor de las 5 p.m. y habría comenzado cerca del jirón Guise. Los agresores se desplazaban en una motocicleta y dispararon contra la camioneta, mientras Tapia intentaba alejarse para ponerse a salvo junto a su hijo.

La persecución continuó hasta el cruce del jirón Cochrane con la avenida Buenos Aires, donde la camioneta terminó impactando contra un árbol ubicado cerca de la berma central. El vehículo presentó daños visibles en las lunas y diferentes partes de la carrocería durante el hecho.

A espaldas de región policial Callao atacan a balas al cantante Engerberth Tapia quien iba en su camioneta con niño de 9 años. En imágenes se ve cuando sacan a niño ensangrentado; cantante fue herido de bala. PNP como siempre solo llegan luego de ataques y #Keiko pide paciencia pic.twitter.com/kQ1s9e8kFF — Mireya CH (@mirecarhuas) September 13, 2026

El cantante y su hijo fueron trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión después del ataque. De acuerdo con la información difundida por La República, ambos recibieron atención médica y, tras una evaluación que los mantuvo bajo observación, sus familiares informaron que se encontraban fuera de peligro. Imágenes registradas después del atentado mostraron impactos de bala en las ventanas de la camioneta.

Policía busca identificar a los responsables

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron a los puntos relacionados con el hecho para recoger evidencias. La zona fue acordonada durante las diligencias, mientras los investigadores revisaban elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió la agresión contra el cantante.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad instaladas en la avenida Buenos Aires. Estas imágenes podrían ayudar a establecer el recorrido de los atacantes y facilitar su identificación. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque ocurrido en el Callao.

La investigación tampoco cuenta todavía con una hipótesis oficial sobre el móvil. Las autoridades deberán determinar si la agresión estuvo dirigida específicamente contra Engerberth Tapia y establecer quiénes participaron en el ataque registrado mientras el cantante viajaba acompañado por su menor hijo.

El atentado ocurrió un día después de otros ataques armados registrados en distintos puntos del Callao. La República informó que esos hechos dejaron cuatro personas asesinadas y un transeúnte herido, mientras las autoridades continúan investigando los casos ocurridos recientemente en la provincia constitucional del Callao.