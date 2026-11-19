19/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un incendio forestal permanece activo en el ingreso al Valle Sagrado de los Incas, en Cusco, donde las llamas afectan zonas de Huillcapata y Sequeraccay. Bomberos, policías, militares y comuneros participan en las labores para contener el fuego, que comenzó el miércoles 18.

Incendio forestal afecta comunidades cercanas al Valle Sagrado

El siniestro se inició en el cerro Huillcapata, ubicado en el sector del Abra Corao, distrito de San Sebastián, en Cusco. Desde ese punto, el fuego avanzó hacia la microcuenta de Quesermayo, detrás del sitio arqueológico de Tambomachay, y alcanzó territorios de comunidades rurales aledañas.

La emergencia compromete tres comunidades situadas en el límite con el distrito de Taray, en la provincia de Calca. Los sectores de Huillcapata y Sequeraccay forman parte de la zona afectada ubicada en la ruta que conecta Cusco con el Valle Sagrado.

Los fuertes vientos registrados durante la tarde del miércoles favorecieron la propagación del incendio y extendieron el fuego hacia áreas de vegetación. Las brigadas retomaron hoy las labores intensivas para sofocar el siniestro y contener los focos que permanecen activos.

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Dos incendios forestales afectan sectores de Cusco. El fuego continúa activo en Tambomachay y amenaza comunidades, campos de cultivo y zonas cercanas al complejo arqueológico de Sacsayhuamán. Bomberos, policías, militares y pobladores combaten las llamas.



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En la atención de la emergencia participan 33 bomberos, distribuidos en cinco vehículos, además de 5 policías. Además se desplegaron militares y alrededor de 30 comuneros, quienes apoyan los trabajos para evitar que las llamas alcancen otros sectores.

Tras ello, un bombero resultó herido y fue evacuado a un hospital para recibir atención médica. El efectivo sufrió lesiones mientras participaba en las acciones de respuesta frente al incendio forestal.

Un bombero herido y despliegue de brigadistas

Los equipos concentran sus esfuerzos en controlar los focos y evitar que el fuego se extienda más. La Municipalidad Provincial del Cusco brinda apoyo logístico a los brigadistas con agua, y viandas, mientras Seguridad Ciudadana mantiene la vigilancia permanente.

Control de incendio

El siniestro afecta la cobertura vegetal, entre ella pastos naturales e ichu. La emergencia se da en un espacio que conecta comunidades rurales con la ruta de ingreso al Valle Sagrado, por lo que las labores buscan contener las llamas.

Las autoridades y los equipos de respuesta coordinan acciones para controlar el incendio forestal. Autoridades y pobladores mantienen su intervención en dichos sectores, mientras continúan las tareas para reducir los focos y evitar una expansión del fuego en la zona.

El incendio forestal sigue siento atendido en la ruta al Valle Sagrado, con brigadas desplegadas en Huillcapata, Sequeraccay y la microcuenta de Quesermayo. La emergencia deja un bombero herido y mantiene a las autoridades concentradas en controlar las llamas.