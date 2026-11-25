25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erick Elera y Allison Pastor atraviesan uno de los momentos más románticos de su relación. El actor sorprendió a su esposa con un nuevo anillo de compromiso durante la celebración de sus diez años juntos. El gesto no solo emocionó a la exchica reality, sino que también confirmó que ambos se preparan para dar un nuevo paso: casarse por religioso.

Se viene la boda religiosa de Erick y Allison

La romántica sorpresa ocurrió durante un viaje que realizaron a una paradisíaca playa en el extranjero. En medio de este escenario especial, el popular cantante de cumbia aprovechó la ocasión para entregarle una nueva joya a su esposa, quien no esperaba recibir otra propuesta matrimonial después de tantos años de relación.

"10 años juntos, una vida construida, una familia hermosa y tantas historias por contar... Y después de todo este tiempo, me vuelve a sorprender con un anillo de compromiso", dijo Allison en su publicación.

Allison Pastor recibió emocionada el anillo y aceptó la propuesta de Erick Elera. Posteriormente, compartió fotografías y videos del inolvidable momento en sus redes sociales, donde dejó ver la felicidad que siente al continuar construyendo una vida junto al actor, con quien ha formado una familia.

Aunque ambos ya están casados por civil, todavía tienen pendiente celebrar su unión ante el altar. Por ello, esta nueva propuesta representa una promesa que desean cumplir próximamente: recibir la bendición de Dios y formalizar su matrimonio mediante una ceremonia religiosa.

"Qué bonito es saber que, después de tantos años, nos seguimos eligiendo como el primer día. Si volviera a empezar, volvería a decirte que SÍ, una y mil veces más", agregó.

Además, la exchica reality expresó lo afortunada que se siente de tener a Erick como compañero de vida. También destacó que, después de una década juntos, ambos continúan eligiéndose y demostrando que su amor permanece tan fuerte como al inicio de su historia.

Amigos los felicitan

Por su parte, el protagonista de 'Al fondo hay sitio' también se mostró cariñoso al reaccionar a la publicación de su esposa con un romántico mensaje. La noticia generó numerosas felicitaciones de amigos y figuras del espectáculo, entre ellas Mónica Sánchez, Yahaira Plasencia y Dorita Orbegoso, quienes celebraron este nuevo capítulo en la vida de la pareja.

"Que lindos muchas felicidades viva el amor", "Qué lindo !!!!! felicidades chicos muchas bendiciones siempre", "Qué emoción! ya quiero verte con tu vestido!", "Te lo mereces hermosa, yo los conoci en persona a los dos , son unas personas que se merecen toda la felicidad del mundo felicidades", expresaron sus amigos cercanos.

De esta manera, Erick Elera y Allison Pastor demuestran que su historia de amor sigue fortaleciéndose con el paso de los años. Tras una década juntos, una familia construida y un matrimonio civil, ambos se preparan para cumplir uno de sus anhelos: celebrar su unión ante Dios y reafirmar el compromiso que los mantiene enamorados.