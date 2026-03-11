Tacna: Denuncian irregularidades en investigación por presunto abuso y policías terminan en libertad

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Hallazgo de la joven y primeras sospechas

Los policías Jhossel Jefferson Parque Mamani (21) y Amaral Choquenaira Carmeles (22) fueron señalados como presuntos implicados en un caso de abuso contra una joven ocurrido en el distrito de Alto de la Alianza.

Según relató la hermana de la presunta víctima, la joven fue encontrada alrededor de las 4:30 de la madrugada a dos cuadras de una vivienda donde se habría realizado una reunión. La familiar indicó que ella estaba con prendas menores y en estado de desorientación, lo que generó preocupación entre sus allegados.

Tras el hallazgo, los familiares acudieron a la vivienda señalada. De acuerdo con su testimonio, luego de insistir para ingresar al inmueble, uno de los efectivos abrió la puerta. La denunciante sostuvo que los policías involucrados se encontraban aparentemente en estado de ebriedad, por lo que posteriormente fueron trasladados en un patrullero.

Cuestionan demora en atención médica

La hermana de la joven también cuestionó la demora en la atención médica en un centro de salud. Según indicó, tras varias horas de espera, el médico de turno les informó que la joven no podía ser atendida de inmediato por tratarse de un presunto caso de abuso sexual, por lo que primero debía realizarse la denuncia correspondiente y acudir a Medicina Legal.

Sin embargo, la familiar afirmó que antes de recibir esa indicación, un efectivo policial les habría exigido que la joven sea atendida en el establecimiento de salud, cuando en realidad debía seguirse el conducto regular indicado por el médico. Esta situación generó retrasos en las diligencias y en la formalización de la denuncia.

Observaciones al procedimiento y estado de la víctima

La denunciante también manifestó su preocupación por lo ocurrido en la comisaría. Señaló que, cuando acudieron a realizar la denuncia, se estaba elaborando un acta basada en la versión de los policías, pese a que la agraviada aún no había brindado su testimonio.

Agregó que su hermana se encontraba desorientada y sin estar en pleno uso de sus facultades, por lo que no estaba en condiciones de declarar en ese momento.

Asimismo, indicó que los exámenes médicos habrían revelado que la joven presenta himen dilatado, además de golpes en distintas partes del cuerpo, dolor en la zona íntima y otros malestares. Ante ello, la familia cuestionó algunos resultados emitidos por Medicina Legal.

Policías continúan en libertad

La familiar también expresó su preocupación al conocer que los efectivos se encontraban en calidad de retenidos y no detenidos, situación que derivó en que continúen el proceso en libertad.

Cabe señalar que ambos policías actualmente prestan servicio en la Unidad de Salvataje y anteriormente habrían laborado en la comisaría de Alto de la Alianza.

Ante lo ocurrido, la familia de la presunta víctima anunció que continuará con las acciones legales con el objetivo de esclarecer los hechos y exigir justicia.