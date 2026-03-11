Comunidades de Punchana evalúan tomar la Refinería de Iquitos: "El culpable va a ser el Ejecutivo"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En los estudios de Exitosa, dirigentes de las comunidades nativas de Punchana anunciaron que evalúan tomar la Refinería de Iquitos ante la grave crisis que enfrentan por la falta de servicios básicos, acceso a educación y otras necesidades esenciales. Asimismo, exigieron atención urgente de las autoridades.

Comunidades de Punchana evalúan toma de Refinería de Iquitos

En primer lugar, el alcalde del distrito de Punchana, Olmex Escalante Chota, cuestionó que pese a que la Refinería de Iquitos se encuentra en dicha zona desde 1945, las comunidades no hayan visto "ningún proyecto en favor de ellos, viendo pasar millones de dólares".

"Se ha emprendido una lucha por el camino regular, por el camino de gestión, por el camino del diálogo. Hemos conseguido tres emisiones de decretos supremos que hoy no tienen la voluntad de darle el efecto correspondiente para que los dirigentes y el pueblo de Punchana empiecen a sentir el efecto de la inversión pública en su respectiva jurisdicción", manifestó la autoridad edil.

En tal sentido, subrayó que con eso el Ejecutivo está logrando "seguir afianzando la desconfianza de la población hacia el Estado peruano". Añadió que a su vez se pierde la posibilidad de que proyectos importantes se puedan seguir aplicando en la Amazonía peruana.

Noticia en desarrollo...