Trump asegura que Irán es "bienvenida" en el Mundial 2026, según presidente de la FIFA

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde este le aseguró que Irán "es bienvenida" para participar de la Copa Mundial 2026. Ello, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente del cual el gobernante de la Casa Blanca afirma "está prácticamente terminada".

Irán "es bienvenida"

A través de un publicación de Instagram, el presidente de la FIFA informó que sostuvo una reunión con el presidente Trump con el fin de continuar las coordinaciones con miras al espectáculo de fútbol próximo.

A menos de 100 días del inicio del evento deportivo, Infantino informó que la selección iraní sería bienvenida en territorio estadounidense, siendo esta una de las sedes oficiales para el torneo de este 2026.

"El presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos. Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo", indicó.

Ministro de deportes iraní descarta participación

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, anunció mediante una entrevista televisiva que la selección de fútbol no se encontraría en condiciones para participar de la próxima celebración de fútbol.

Indicó que el despliegue militar de Estados Unidos e Irán han imposibilitado su participación, sumado a la muerte de "su líder", lo que no garantizan las condiciones para participar en el mundial. "Definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", indicó.

Por su parte, el pasado 28 de febrero, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ya había puesto en duda la participación del seleccionado de su país. "Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial", dijo.

En medio de ello, el pasado noviembre, el presidente Trump indicó que los jugadores y técnicos de la selección iraní obtendrían los visados para participar del torneo; sin embargo, los aficionados no tendrían la misma facilidad por motivos de "seguridad nacional".