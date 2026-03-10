Tacna: Dos policías son detenidos por estar involucrados en abuso contra joven

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Hallazgo de la joven

El hecho se registró en el sector Túpac Amaru, en la calle Chimú, donde agentes que realizaban rondas de seguridad advirtieron la presencia de la mujer con escasas prendas, aproximadamente dos cuadras de una vivienda donde se habría realizado una reunión social la noche anterior.

Tras el hallazgo, la joven fue trasladada para las evaluaciones médicas correspondientes, mientras que los dos implicados, quienes tendrían alrededor de 25 años de edad, fueron llevados a la comisaría de Alto de la Alianza para las diligencias respectivas. Durante su traslado, los intervenidos no brindaron declaraciones.

Diligencias en investigación

Al lugar también llegaron abogados de los implicados y personal de Criminalística, quienes iniciaron las pericias para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha confirmado en qué dependencia policial laborarían los efectivos intervenidos ni tampoco fueron identificados al cierre de esta nota.

Asimismo, se esperaba la presencia de un representante del Ministerio Público para continuar con las diligencias del caso, pero no llegaron al lugar tras varias horas. De acuerdo con información preliminar, en la zona no existen cámaras de seguridad, por lo que las investigaciones se centran en las pericias realizadas en el lugar y en las declaraciones de las personas involucradas.

Antecedente: otro caso que involucró a un policía

Este hecho se produce en un contexto en el que otro efectivo policial fue denunciado por delitos graves contra una menor de edad. En noviembre de 2024, el suboficial Jhon Choque Valdez fue acusado por una ciudadana de retener a su hija contra su voluntad, con fines de explotación, durante el tiempo que la adolescente estuvo desaparecida de su hogar.

Según la denuncia, el suboficial habría encontrado a la menor, pero en lugar de comunicar el hecho a la familia o a las autoridades, habría aprovechado la situación para cometer los delitos denunciados.

El agente también fue investigado en 2021 por su presunta participación en una organización criminal dentro de la Policía Nacional, dedicada a captar adolescentes en situación vulnerable para explotarlas sexualmente.

Tras evaluar el caso, la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri) del Ministerio del Interior decidió incluirlo en la lista de "Los más buscados", ofreciendo S/50 000 de recompensa por información que permita ubicarlo y lograr su captura.