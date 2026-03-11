RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Elecciones 2026

Miembros de mesa deberán capacitarse y asistir OBLIGATORIAMENTE tras vencerse plazo de excusas

La presencia es obligatoria y está regulada por la Ley Orgánica de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Quienes no asistan serán sancionados con una multa equivalente al 5% de la UIT

Miembros de mesa deberán capacitarse y asistir OBLIGATORIAMENTE
Miembros de mesa deberán capacitarse y asistir OBLIGATORIAMENTE Composición Exitosa

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Los ciudadanos designados como miembros de mesa para las elecciones generales de 2026 deberán acudir obligatoriamente el domingo 12 de abril, fecha fijada luego de culminar el plazo para presentar excusas.

Esta obligación está establecida en la Ley Orgánica de Elecciones y es supervisada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aquellos que no se presenten a cumplir con esta función serán sancionados con una multa equivalente al 5% de la UIT.

La disposición tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de todos los centros de votación y evitar contratiempos durante la jornada electoral.

Elecciones 2026: miembros de mesa titulares y suplentes deben presentarse o serán multados | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

Selección y publicación de miembros de mesa

El proceso de selección de miembros de mesa, iniciado por la ONPE el pasado 29 de enero, culminó con la publicación de los listados definitivos el 25 de febrero. 

Campaña gratuita del DNI electrónico el 14 de marzo: ¿Quiénes serán beneficiarios?
Lee también

Campaña gratuita del DNI electrónico el 14 de marzo: ¿Quiénes serán beneficiarios?

Estos documentos, que ya contemplan la resolución de tachas por parte de los JEE, se encuentran disponibles para consulta en las oficinas descentralizadas correspondientes.

A partir de la publicación definitiva y vencido el plazo de excusas, los ciudadanos incluidos en estas listas deberán cumplir obligatoriamente su función. Tanto los titulares como los suplentes estarán sujetos a la sanción económica si no asisten el día de la votación.

¿Cómo verificar si eres miembro de mesa?

La ONPE ha habilitado una plataforma de consulta electoral que permite a los ciudadanos verificar si han sido seleccionados como miembros de mesa mediante su número de DNI. Esta herramienta también identifica a los titulares y suplentes designados para cada mesa de sufragio.

Elecciones 2026: ¿Debo cambiar mi DNI azul por el electrónico para votar? Conoce lo que indica el RENIEC
Lee también

Elecciones 2026: ¿Debo cambiar mi DNI azul por el electrónico para votar? Conoce lo que indica el RENIEC

Además de la asistencia obligatoria, los miembros de mesa deben completar las capacitaciones programadas por la ONPE. Estas sesiones abordan los procedimientos para emitir el voto, la correcta gestión de actas y la atención a los votantes, con el propósito de asegurar transparencia y orden en la jornada electoral.

Link de ONPE para para saber si eres miembro de mesa en elecciones 2026 - Radio Yaraví Arequipa

Capacitación a miembros de mesa: ONPEduca

A  pocos días de dar inicio a las elecciones generales para elegir al nuevo presidente del Perú, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino, la ONPE habilitó desde el 26 de febrero la plataforma virtual ONPEduca con toda la información que necesitas para llegar preparado a la jornada electoral.

Gobierno agiliza entrega de hasta S/ 100 mil a gobiernos locales ante emergencias por lluvias
Lee también

Gobierno agiliza entrega de hasta S/ 100 mil a gobiernos locales ante emergencias por lluvias

Esta modalidad permitirá una preparación flexible para los ciudadanos designados como miembros de mesa, tanto para titulares como para suplentes, pues, como se sabe, este 2026 fueron elegidos tres miembros titulares y seis suplentes por mesa, duplicando el número de reemplazos respecto a los comicios anteriores para evitar retrasos en la apertura de la votación. 

Temas relacionados capacitaciones elecciones 2026 miembros de mesa ONPE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA