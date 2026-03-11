Miembros de mesa deberán capacitarse y asistir OBLIGATORIAMENTE tras vencerse plazo de excusas

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos designados como miembros de mesa para las elecciones generales de 2026 deberán acudir obligatoriamente el domingo 12 de abril, fecha fijada luego de culminar el plazo para presentar excusas.

Esta obligación está establecida en la Ley Orgánica de Elecciones y es supervisada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aquellos que no se presenten a cumplir con esta función serán sancionados con una multa equivalente al 5% de la UIT.

La disposición tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de todos los centros de votación y evitar contratiempos durante la jornada electoral.

Selección y publicación de miembros de mesa

El proceso de selección de miembros de mesa, iniciado por la ONPE el pasado 29 de enero, culminó con la publicación de los listados definitivos el 25 de febrero.

Estos documentos, que ya contemplan la resolución de tachas por parte de los JEE, se encuentran disponibles para consulta en las oficinas descentralizadas correspondientes.

A partir de la publicación definitiva y vencido el plazo de excusas, los ciudadanos incluidos en estas listas deberán cumplir obligatoriamente su función. Tanto los titulares como los suplentes estarán sujetos a la sanción económica si no asisten el día de la votación.

¿Cómo verificar si eres miembro de mesa?

La ONPE ha habilitado una plataforma de consulta electoral que permite a los ciudadanos verificar si han sido seleccionados como miembros de mesa mediante su número de DNI. Esta herramienta también identifica a los titulares y suplentes designados para cada mesa de sufragio.

Además de la asistencia obligatoria, los miembros de mesa deben completar las capacitaciones programadas por la ONPE. Estas sesiones abordan los procedimientos para emitir el voto, la correcta gestión de actas y la atención a los votantes, con el propósito de asegurar transparencia y orden en la jornada electoral.

Capacitación a miembros de mesa: ONPEduca

A pocos días de dar inicio a las elecciones generales para elegir al nuevo presidente del Perú, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino, la ONPE habilitó desde el 26 de febrero la plataforma virtual ONPEduca con toda la información que necesitas para llegar preparado a la jornada electoral.

Esta modalidad permitirá una preparación flexible para los ciudadanos designados como miembros de mesa, tanto para titulares como para suplentes, pues, como se sabe, este 2026 fueron elegidos tres miembros titulares y seis suplentes por mesa, duplicando el número de reemplazos respecto a los comicios anteriores para evitar retrasos en la apertura de la votación.