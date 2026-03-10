RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Asociación de Armadores Navieros alerta CRISIS DE ABASTECIMIENTO de combustible en la Amazonía

En diálogo con Exitosa, la pdta. de la Asoc. de Armadores Navieros y Actividades Afines de Loreto, Carmen Núñez, manifestó su preocupación por la crisis de abastecimiento de combustible que también viene afectando a la Amazonía.

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 10/03/2026

La Asociación de Armadores Navieros encendió las alarmas ante una posible crisis de abastecimiento de combustibles en la Amazonía peruana. Representantes del sector advirtieron que la reducción en la disponibilidad de petróleo y diésel en la región podría paralizar el transporte fluvial y encarecer aún más el costo de vida en ciudades como Iquitos.

En diálogo con Exitosa, Carmen Núñez, pdta. de la Asoc. de Armadores Navieros y Actividades Afines de Loreto, señaló que la situación es crítica y que la falta de combustible ya empieza a reflejarse en el aumento de precios y en la preocupación de los transportistas que dependen del petróleo para operar.

Transporte fluvial en riesgo

Los armadores advirtieron que la Amazonía depende casi totalmente del transporte fluvial para el traslado de personas, alimentos y mercancías. Por ello, una reducción en el suministro de combustible impactaría directamente en la economía regional.

Según indicaron, el precio del petróleo ha subido de forma acelerada en los últimos días, lo que obliga a las empresas a incrementar tarifas de pasajes y fletes.

"Desde 12 soles ya hoy día está 17 soles. Y por eso nos vemos obligados a incrementar pasajes y flete. Nosotros vivimos del agua", afirmó 

Asimismo, advirtió que la escasez podría afectar toda la cadena de transporte y distribución en la región, ya que los puertos son el principal punto de abastecimiento para la población.

Minem asegura que el problema es logístico

Por su parte, el representante del Ministerio de Energía y Minas, Ricardo Villavicencio, aseguró que a nivel mayorista sí existe combustible disponible en los terminales del país.

Según explicó, los inventarios de diésel y gasolina cuentan con autonomía superior a los 12 días, por lo que descartó un problema de abastecimiento estructural.

"Existe producto tanto de diésel como de gasolina. Los problemas que se están viendo son a nivel logístico, en los cuales ha habido una sobredemanda de productos", indicó. 

El funcionario añadió que la situación debería normalizarse en los próximos días, especialmente con la recuperación del sistema de transporte de gas natural, lo que reduciría la demanda de combustibles sustitutos.

Sin embargo, desde el sector naviero sostienen que la realidad en regiones como Loreto es distinta a la que se observa en la capital, ya que el transporte fluvial es la principal vía de conexión.

Los armadores navieros advierten que la situación podría agravarse en los próximos días si no se garantiza el suministro para una región que depende casi exclusivamente de sus ríos para sobrevivir.

