Valor de combustibles en Tacna registran fuertes incrementos en grifos de la ciudad: Transportistas preocupados por alza de precios

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El precio de los combustibles volvió a generar preocupación este martes 10 luego de que distintos grifos de la ciudad registraron incrementos significativos en sus tarifas. Uno de los casos más notorios se observó en el grifo Repsol ubicado en la avenida Hipólito Unanue, en el Cercado de Tacna, donde el GLP alcanzó los S/ 12.99, posicionándose como uno de los valores más altos reportados en la ciudad.

En el mismo establecimiento, otros combustibles también registran precios elevados. La gasolina regular se vende a S/19.99, la gasolina premium a S/21.99 y el diésel alcanza los S/20.99, según el reporte registrado durante la jornada.

Diferencias de precios entre distritos

En el grifo Arunta en Petroperú, ubicado en el cruce de la avenida La Marina con la avenida Las Violetas, cerca de la entrada a La Cantera en el distrito Gregorio Albarracín, se reportaron valores aún mayores en algunos combustibles.

En este establecimiento, la gasolina regular se comercializa a S/23.19, mientras que el diésel alcanza los S/22.19. En tanto, el GLP se ofrece a S/10.50, siendo también uno de los precios más altos registrados en los grifos del distrito.

Transportistas expresan su preocupación

El incremento impacta directamente en quienes dependen del combustible para trabajar diariamente. Un mototaxista explicó que antes del incremento utilizaba aproximadamente S/25 diarios en combustible para cumplir su jornada laboral. Sin embargo, ahora el gasto podría elevarse entre S/35 y S/40.

"Todos mis compañeros mototaxistas nos vimos afectados. Esperamos que el Gobierno se apure en solucionar el problema. Tenemos que llevar el pan del día a nuestra casa; para el GLP nomás estamos trabajando y para comer ya no", comentó.

Autoridades advierten posible especulación

El prefecto regional de Tacna, Stephen Alexander Ugarte Dávila, cuestionó los incrementos y advirtió que podrían constituir un acto de especulación.

"No se puede subir el valor de los combustibles o abusar de las personas que pasan necesidad. La especulación es un delito, porque los establecimientos compraron el combustible a un precio sin incremento", señaló.