Alianza Lima recibirá jugoso monto por el préstamo de Bryan Reyna a Universitario

Todo hace indicar que Bryan Reyna dejará el fútbol argentino, específicamente Belgrano de Córdoba, para pegar la vuelta al fútbol peruano. El 'Picante' no gozaba de la continuidad esperada por lo que habría llegado a un acuerdo con el actual campeón de la Liga 1: Universitario.

A pocos días del cierre del libro de pases, el elenco crema incorporará al hábil atacante con la intención de salir del mal momento que atraviesan en este arranque del Torneo Apertura. El también futbolista de la Selección Peruana llegará a préstamo, con opción de compra, hasta finales de esta temporada.

Alianza Lima recibirá jugoso monto por prestamo de Bryan Reyna a la 'U'

Cómo se recuerda, Bryan Reyna llegó a Belgrano de la primera división del fútbol argentino tras su paso por Alianza Lima durante el 2023. Los íntimos lograron traspasarlo en casi un millón de dólares, pero conservaron un 20 % de los derechos federativos del atacante pensando en una futura venta.

Justamente, a raíz de su inminente llegada a Universitario, el periodista Gerson Cuba de Ovación dio a conocer que los blanquiazules recibirán un total de 20 mil dólares por la operación que involucra al picante y a su rival de toda la vida gracias a ese porcentaje que mantuvieron en el contrato firmado con los argentinos.

"Universitario de Deportes incorporará a préstamo a Bryan Reyna. Como dato adicional, Alianza Lima percibirá el 20% del monto del préstamo (alrededor de 20 mil dólares). Además, el cuadro íntimo también recibirá ese mismo porcentaje en caso de una futura venta del jugador", indicó el hombre de prensa.

Fue rechazado en Alianza Lima

Antes de iniciar contactos con el elenco crema, el periodista José Varela indicó que el entorno de Bryan Reyna lo acercó a Alianza Lima con la intención de concretar su regreso. Sin embargo, el área deportiva del club, tras enterarse del hecho, analizó los pro y los contra y decidió rechazar una posible operación.

"Lo que he logrado de muy buena fuente, es que Bryan Reyna sí fue ofrecido a Alianza Lima por su entorno, pero no fue valorado, no fue considerado en Alianza Lima", indicó.

