Temblor remece el Perú HOY, 11 de marzo: Magnitud y hora del ÚLTIMO sismo sentido esta tarde

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un último sismo se registró la tarde de este miércoles 11 de marzo causando sorpresa entre los ciudadanos del país. Conoce aquí los detalles del más reciente movimiento telúrico registrado.

Sismo de 4.1 en Lima

El Centro Sismológico Nacional (Censis) reportó un nuevo sismo se registró la tarde de este 11 de marzo alrededor de las 5:00 en punto de la tarde de este miércoles.

De acuerdo al reporte sísmico, el temblor de magnitud 4.1 ocurrió a 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Chilca, en la provincia de Cañete, en el departamento de Lima.

Se precisa que tuvo una profundidad de 55 kilómetros, una latitud de -12.69, longitud de -77.36 y una intensidad de II-III Chilca, según la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0137

Fecha y Hora Local: 11/03/2026 17:00:29

Magnitud: 4.1

Profundidad: 55km

Latitud: -12.69

Longitud: -77.36

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 70 km al O de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/tO4TixS2gE — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 11, 2026

No activa alerta de tsunami

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú precisan que es un "sismo de considerable magnitud", pero no se llega a activar la alerta de tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

11-03-26 17:00:29

Magnitud: 4.1 Mw

Referencia: 70 km al O de Chilca, Cañete - Lima

Profundidad: 55.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/na5SD1XIOS — Hidrografía Perú (@DHN_peru) March 11, 2026

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó detalles del sismo ocurrido durante esta tarde. En esta se precisa que el epicentro ocurrió en el mar peruano.

Reporte de 11 de marzo

La prevención es importante

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos tal como la Policía Nacional del Perú (PNP) que recomendó los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia.

Entre los objetos se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

#PoliDatos 🎒 | Recuerda: Durante un #temblor, no pierdas la calma. Un #sismo no avisa, pero si podemos estar listos para tener lo necesario. En esta gráfica te aconsejamos lo que deberías tener en tu mochila de emergencia.#VidaQueCuidaTuVida pic.twitter.com/J5dDhgjBFy — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 26, 2026

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias

Este miércoles 11 de marzo un nuevo sismo fue registrado en el Perú cuyo epicentro fue en el mar peruano a 70 kilómetros al oeste de Chilca, provincia de Lima.