Fiscal Rafael Vela es suspendido por 9 meses por la ANC por declaraciones sobre Alejandro Toledo

El fiscal superior de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, fue suspendido por seis meses por disposición de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, debido a "juicios de valor" que emitió durante declaraciones a la prensa en el 2023.

ANC sanciona a Rafael Vela y propone su destitución de Fiscalía

De acuerdo a la resolución emitida por la ANC el pasado 17 de febrero, a la que accedió Perú21, Vela cometió tanto faltas éticas como a la Ley de Carrera Fiscal.

La primera de las infracciones se remonta al 23 de abril del 2023. En entrevista con Panorama, el fiscal había afirmado que el expresidente Alejandro Toledo, que se encontraba extraditado desde EE.UU., "no tiene cómo justificar" 15 millones de dólares que tendría en su poder.

Las declaraciones representaron una "condena mediática" para la fiscal Giuliana Ortiz Zavaleta, pues fueron dichas antes de que Toledo fuera sentenciado a 13 años de prisión por el caso Ecoteva. Vela recibió un mes de suspensión en este caso.

ANC del Ministerio Público ordena suspensión de Rafael Vela por seis meses.

La segunda imputación se basa en que el exmiembro del Equipo Especial Lava Jato no tenía autorización para declarar a los medios durante los días 23 y 24 de abril del año en mención, por lo que se le dictó 4 meses de suspensión.

El tercer motivo señala que el día 24 de abril, el fiscal asistió a una entrevista en Exitosa durante su horario laboral, por lo que se le castigó con 4 meses más.

Según informaron fuentes de Perú21, el fiscal superior apeló la decisión de su suspensión, por lo que esta solo será efectuada si es confirmada en segunda instancia de la Autoridad Nacional de Control.

Asimismo, la ANC propone en el documento la destitución de Vela por otras declaraciones brindadas contra el Equipo Especial que lo precedió: el 24 de abril, manifestó que el grupo debió pedir la prisión preventiva de Jorge Barata antes de que huyera del Perú en 2017.

José Domingo Pérez había advertido la sanción

El pasado enero, el fiscal José Domingo Pérez había alertado que tanto él como su colega, Vela, podrían ser retirados de la Fiscalía. En diálogo con Exitosa, había explicado que la Autoridad Nacional de Control (ANC) propuso suspenderlos por haber declarado a los medios sobre casos que investigaban.

"¿A Rafael Vela sabes por qué entrevista le van a imponer 7 meses de suspensión? Por ir con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro'", añadió Pérez.

La Autoridad Nacional de Control ordenó la suspensión del fiscal Rafael Vela por 9 meses por emitir "juicios de valor" en entrevistas a la prensa en 2023. También propone su destitución.