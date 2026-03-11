Katia Condos y Federico Salazar anuncian el fin de su matrimonio tras 30 años: "Es un momento sensible"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una de las parejas más estables del medio anunció lo impensado. Después de 30 años juntos, la actriz Katia Condos y el periodista Federico Salazar anunciaron su separación este miércoles 11 de marzo, sorprendiendo al país entero.

Mediante una publicación compartida en redes sociales, la pareja de famosos hicieron de conocimiento público que le pusieron punto final a su larga relación, decisión que fue difícil para ambos.

"Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre", se lee en el comunicado.

Con 18 años de matrimonio formal, la ahora expareja comparte tres hijos en común: Vasco, Tilsa y Siena. Por ello, señalaron que este se trata de "un momento sensible" para toda su familia y pidieron respeto durante este periodo.

"Agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad", finalizaron.

La actriz y el presentador de noticias se conocieron hace más de 30 años y comenzaron su relación alrededor de 1996 y 1997. Se casaron en octubre del 2008, consolidando 18 años de matrimonio formal.

Fueron una de las parejas más queridas y estables del medio peruano. Constantemente, Salazar bromeaba sobre ser "pisado a mucha honra" por Condos, y ambos siempre hablaron abiertamente de altibajos superados, incluyendo una crisis durante pandemia por la depresión del comunicador.

Hasta hace solo un mes, en febrero del 2026, Federico seguía refiriéndose con naturalidad y risas a su dinámica matrimonial en entrevistas, por lo que no existían indicios recientes de distanciamiento entre ambos.

Cachín Alcántara también se separó de su esposa

Otro matrimonio estable que recientemente sorprendió con su ruptura fue el de Carlos Alcántara y Jossie Lindley.

Según la conductora de televisión, Andrea Arana, el protagonista de la película 'Asu Mare' habría finalizado su relación sentimental con la madre de sus dos hijos.

Estos rumores se incrementaron luego de que el actual jurado de 'Yo Soy' concedió una entrevista con Shirley Arica para su programa digital en el que el coqueteo y complicidad entre ambos no pasaron desapercibido.

Al respecto, Arana aseguró que la ruptura de Alcántara con Lindley no es reciente debido a que dicha noticia ya sería conocida por el entorno cercano del actor y que inclusive todo habría culminado en buenos términos.