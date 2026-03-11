Bus repleto de pasajeros cayó a río de Juanjuí: Pobladores ayudaron con el rescate de pasajeros

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Grave accidente de tránsito en la región San Martín. Un bus interprovincial de la empresa 'Móvil Bus' se despistó y terminó cayendo al cauce de un río ubicado entre la ruta Pucallpa - Juanjuí. Según se conoció, los pobladores fueron quienes, inmediatamente, ayudaron con el rescate de los pasajeros.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a información brindada por medios locales, el accidente ocurrió en horas de la mañana de este miércoles 11 de marzo, exactamente en el sector del puente Shitari, cerca del distrito de Campanilla, en la provincia de Mariscal Cáceres.

En tal sentido, primeros reportes señalan que, el bus que trasladaba 59 pasajeros, se despistó repentinamente y al salirse de la vía, terminó cayendo varios metros hasta el fondo de una quebrada. La parte posterior terminó hundida casi por completo.

Al escuchar el fuerte ruido del impacto, los pobladores del caserío El Triunfo se aproximaron y, con sogas y escaleras, bajaron la pendiente hasta llegar a donde se encontraba el bus. Ya en el lugar se empeñaron en realizar el rescate de los pasajeros que vivieron momentos de angustia al presenciar el accidente.

Es así que, rompieron las ventanas del bus para que los pasajeros que se encontraban atrapados, salgan con total cuidado debido a que la puerta estaría atorada. Este acto se presentó mediante un escenario difícil y de alto riesgo.

Pobladores no dudaron en ayudar tras el accidente

Cabe mencionar que, pobladores que transitaban por el puente Shitari grabaron el momento del rescate. A través del video se puede observar el trabajo en conjunto de los pobladores que no dudaron en brindar su apoyo.

Asimismo, es importante precisar que, hasta el momento no se han reportado fallecidos ni desaparecidos; sin embargo, más de 10 personas resultaron heridas. Estos fueron trasladados al centro de salud de dicha localidad.

Se espera reporte oficial de autoridades

Minutos después, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y unidades de ambulancias procedentes de Juanjuí para reforzar dichas labores de rescate y evacuación.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) no se ha pronunciado, hasta el momento, por lo que se espera un pronto balance oficial sobre las personas que resultados afectadas ante este accidente.

En conclusión, las autoridades no descartan iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente que, si bien no habría dejado fallecidos, varios pasajeros quedaron heridos y están recibiendo atención médica respectiva.