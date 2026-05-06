BTS en México: ARMYs tuvieron que ser 'refrescadas' por bomberos mientras esperaban ver al grupo K-Pop

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La espera fue larga, el calor sofocante y la multitud incontrolable, pero nada detuvo a las ARMY mexicanas que se congregaron en el Zócalo para ver a BTS tras llegar al país azteca.

Antes de la histórica aparición de la banda en el balcón del Palacio Nacional, los bomberos de la Ciudad de México tuvieron que intervenir para refrescar a los seguidores con chorros de agua, convirtiendo la jornada en una mezcla de sacrificio y alivio que terminó valiendo totalmente la pena.

La espera bajo el sol

Desde horas de la mañana, miles de fans ocuparon la plaza principal del país con pancartas, camisetas y cánticos. El sol implacable y las altas temperaturas pusieron a prueba la resistencia de los asistentes, muchos de ellos adolescentes que viajaron desde distintos estados.

La sensación térmica superó los límites de lo soportable, generando momentos de tensión entre quienes buscaban sombra y quienes se mantenían firmes en primera fila.

Bomberos al rescate

Ante el riesgo de desmayos y golpes de calor, brigadas de bomberos desplegaron mangueras y comenzaron a rociar agua sobre la multitud. El gesto fue recibido con aplausos y gritos de alegría, transformando la incomodidad en un momento festivo.

Las imágenes de jóvenes empapados, cantando y bailando bajo el agua, se viralizaron rápidamente en redes sociales, reforzando la idea de que la espera era parte de la experiencia.

💧🚒 Bomberos refrescan a fanáticos de BTS en el Zócalo



🔴Debido a las fuertes temperaturas que se registran en el Zócalo capitalino, @Bomberos_CDMX arrojan chorros de agua a las y los seguidores #ARMY que se reúnen ante la posibilidad de que el grupo de k-pop se asome por uno... pic.twitter.com/FGE3F0Qorf — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 6, 2026

La recompensa: BTS en el balcón

Unas horas después, la paciencia y el sacrificio tuvieron su recompensa. Los siete integrantes de BTS aparecieron junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el balcón del Palacio Nacional. El Zócalo estalló en euforia: gritos, lágrimas y celulares levantados capturaron el instante.

La banda saludó con entusiasmo y, en un gesto que multiplicó la emoción, se dirigió en español a las ARMYs mexicanas, agradeciendo el recibimiento y prometiendo noches inolvidables en sus tres conciertos conciertos.

Horas antes, Sheinbaum había confirmado la visita de BTS al Palacio Nacional como parte de las actividades previas al ARIRANG World Tour 2026. El anuncio atrajo a miles de seguidores al Zócalo, que soportaron el calor extremo con la esperanza de ver a sus ídolos. La salida de la banda convirtió esa espera en un recuerdo imborrable.

[NEWS] #BTS GIVING A SPEECH AT THE NATIONAL PALACE IN MEXICO CITY IN FRONT OF THOUSANDS OF PEOPLE! 🇲🇽 pic.twitter.com/uVMryRkrfv — BTS Charts News (@btschartsxdaily) May 6, 2026

La jornada en el Zócalo fue una prueba de resistencia y pasión. Las ARMY soportaron el sol, recibieron alivio de los bomberos y finalmente vivieron la recompensa de ver a BTS en el balcón presidencial. La escena resume la intensidad del fenómeno global de la banda: un grupo capaz de transformar la plaza más emblemática de México en un escenario de pop, emoción y comunidad.